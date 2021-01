De hacer frente

Han pasado muchos días, las horas son eternas, el reloj pasa lento, cada mañana aunque afortunada por seguir despertando parece la misma una y otra vez, algunos podrían decir que el día de la marmota ha llegado, vivir una y otro vez la misma oportunidad hasta hacerlo bien, hasta tomar la decisión adecuada, primero algo de resistencia, después incluso una pequeña lucha por recuperar lo que parecía seguro, hasta que por fin se abren los ojos y entiendes que es el momento de liberarse de todo aquello que no nos gusta, de esa gente que nos estresa, de ese trabajo que no nos llena, de esa relación que no nos apasiona.

El problema ahora es poder tener la fuerza y salud, entender que se tiene una nueva oportunidad para hacer todo aquello que se piensa mientras se está aislado en soledad, en esos momentos cuando te sientes más o menos bien, entre el sueño el descanso y la recuperación.

Estar aislado, sentir el temor de no volver a abrazar, besar, ver, convivir, hablar, el miedo de morir, la incertidumbre de no saber qué va a pasar, estar enfermo, cansado, dormir por muchas horas, sentir dolor, pensar en lo que no se ha hecho, en aquello que se dejó para después, los viajes postergados, los hobbies desperdiciados, las personas que amándose no están juntas y aquellas que están juntas sin amarse, ese perdón que no ha llegado, ese carácter que requiere sanarse, esa felicidad que se esperaba llegara acompañada de alguien o algo más, nos recuerda la lección de la fragilidad, y lo importante.

Es un proceso extraño, que pone a prueba nuestra fortaleza, que nos demuestra de que estamos hechos, que requiere abrazar nuestras debilidades, y enfrentar nuestros temores, que revive la esperanza, la fe, y los sueños en un futuro, en un nuevo amanecer, en un siguiente tomo de la historia de nuestras vidas.

Paciencia, es tiempo de sanar, planificar, valorar, es tiempo de hacer una profunda introspectiva hacia las nuevas metas, proyectar, cambiar, dar importancia a lo que realmente la tiene, pero sobre todo amar, amar la vida, y esperar que pronto pase esto.

