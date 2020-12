De la cancha al cine

Después de la muerte de Diego Armando Maradona, el pasado 25 de noviembre, he recordado algunas películas que tienen como tema el futbol. En un breve repaso sobre de títulos a lo largo de las historia del cine me doy cuenta que no es extensa, ni maravillosa la producción fílmica con el futbol como tema.

La industria cinematográfica de Estados Unidos, encontró en el género deportivo, un amplio nicho de mercado. Hay películas memorables respecto a hechos y personajes deportivos. Ahora recuerdo a Charles Chaplin en el filme The Champion, una extraordinaria comedia estrenada en 1915, todavía en la era del cine silente.

Ya con la aparición del sonido en las películas, Hollywood produjo centenares de cintas deportivas. Son innumerables las películas sobre boxeo, béisbol o automovilismo. El balompié, nunca ha sido el deporte predilecto de los norteamericanos, pero sí de los mercados que consumen sus productos cinematográficos.

En México, a medida que avanzaba el siglo XX, también crecía la popularidad del futbol. Así lo demuestra la película Los hijos de Don Venancio, dirigida y protagonizada por el gran Joaquín Pardavé, en 1944. El elenco del filme incluye al primer gran ídolo del futbol mexicano, el histórico Horacio Casarín. En esta cinta, quedó plasmada la rivalidad entre el Atlante y el Club de Futbol Asturias, extinto en 1950. En la película se puede apreciar el desaparecido Parque Asturias, un estadio que se ubicaba en la capitalina colonia Asturias. Este se inauguró en 1936 en un partido del equipo local contra un grande de Brasil, Botafogo.

Ya con el futbol consolidado como un gran generador de figuras populares, en 1981 se estrenó la película Escape a la victoria (Victory), dirigida por John Huston, contó un gran elenco. El ídolo más grande en el mundo del futbol, el Rey Pelé, actúa en esta cinta, junto a otras figuras de este deporte como el inglés Bobby Moore y el argentino Osvaldo Ardiles; al lado de actores como Michael Caine y Sylvester Satallone. El guion de esta película se basó en hechos reales, sucedidos en la Segunda Guerra Mundial, en Ucrania.

En el 2013, el director argentino Juan José Campanella, estrenó la cinta de animación Metegol, un relato basado en el cuento Memorias de un wing derecho, autoría de Roberto Fontanarrosa. La película, desde un futbolito de mesa, transmite la pasión y la intensidad que sienten los argentinos cuando de futbol se trata.

Hay muchas historias que se han llevado de la cancha al cine, aunque la mayoría burdas, repletas de lugares comunes; carentes de la emotividad que otorga el balón cuando rueda en el césped. La mejor película sobre futbol todavía no ha llegado.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.