De las oportunidades

Felicidades,,,,, si estás leyendo esto es porque estas a punto de acabar un año más, dejando atrás experiencias, triunfos y fracasos, todo esto es ahora parte del pasado, de ese pasado que nunca volverá.

Te podría decir que te deseo lo mejor del mundo, que prendas velas, comas uvas, saques maletas, te pongas ropa interior específica, estrenes algo, limpies tu casa y tengas dinero en tu cartera, o tal vez que hagas oraciones, quemes fotos, rompas cartas y mandes a volar el pasado.

Pero en esta ocasión mis deseos son que tomes el rumbo de tu vida y que aceptes esta oportunidad no solo hoy, si no cada vez que tengas la suerte de abrir los ojos a un día más, esa luz que recibimos al amanecer, es el indicativo de un nuevo comienzo lleno de oportunidades, de opciones y de decisiones.

Decide entonces romper con aquellos prejuicios que te impiden seguir con tu vida, con esas creencias que te atan a actitudes que te limitan o hacen infeliz, hoy es un nuevo comienzo, un paso más cerca o más lejos del sitio donde quieres estar, hoy es el día.

Trabaja por ti, pero también por los demás, haz de este mundo un mejor lugar para vivir, confía, agradece a quien hace algo por ti, y también al que no, se ordenado, ten disciplina y busca el bien común.

Ama y déjate amar, con plenitud con honestidad, porque así es el amor, pleno y honesto, no te conformes, no te vendas, disfruta el aquí y el ahora porque el mañana aún no llega.

Ve por todo, hoy es el día