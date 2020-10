De los extremos

El extremo va íntimamente ligado con la tolerancia, entre más extremista se es, menos tolerancia se tiene.

Cada día nos encontramos con situaciones que nos llevan a cuestionarnos con respecto a nuestros pensamientos y nuestras actitudes, desde los tradicionales temas como lo son la política y la religión, hasta temas cotidianos como el estacionamiento o la música fuerte del vecino, todas aquellas situaciones donde al menos existen dos personas puede tener un desacuerdo, y es que no hay frase más cierta que cada cabeza es un mundo, y que incluso con aquellas personas con las que tenemos mayor afinidad en algún momento podemos tener un desacuerdo.

Existe un pensamiento que me gusta mucho y que plantea que, si estás completamente polarizado o bien crees tener por completo la razón, seguramente estás equivocado, si bien pido que te cuestiones, y formes un pensamiento crítico de las circunstancias a tu alrededor, no quiero ser extremista y decir que la duda te genere incertidumbre y a su vez te impida actuar, cuestionarse solo permitirá ser más objetivo, un poco más racional y buscar el menor de los daños, o en las mejores circunstancias el bien común.

La vida tiene muchos ángulos, diversas formas de verse, de apreciarse, incluso de vivirse, cada uno de nosotros somos lo que somos, por nuestros conocimientos previos, por nuestra cultura, o por nuestra educación, si bien en ocasiones nos sentimos con la capacidad moral de criticar u observar cierto comportamiento en los demás, es porque se nos olvida que también somos humanos y que seguramente en los zapatos del otro, incluso bajo las mismas circunstancias actuaríamos de la misma forma, que tanto criticamos.

En la vida cotidiana nos enfrentamos día a día con situaciones que nos molestan, hay quienes no toleran la voz, el volumen o el tono de los otros, les provoca malestar el físico, la mirada, el género, la forma de vestir, ser o hablar de otros, muchos más tan solo no soportan que los demás hagan cosas simples y comunes, como comer de cierta manera, dormir a horas poco convencionales, y de ahí acciones que realmente salen de la lógica y lo racional, para empezar no se dan cuenta que se meten en cosas que simplemente no son de su incumbencia, en pocas palabras hasta lo que no comen les hace daño.

Muchas personas se molestan por las creencias de los demás, por los gustos, por sus preferencias, en pocas palabras no les gusta la vida de los otros, y esta bien fácil, si algo te molesta es porque tienes que trabajarlo tú, porque al que le esta incomodando es a ti no a quien lo hace, no por eso estoy diciendo que no pueda realizar un comentario como: a mí me enseñaron que no debía hacerse así por esta razón, ojo, aquí está la clave, ¿existe una razón real y lógica de porque molestarse?.

Si la respuesta es no, entonces es momento de abandonar los extremos de la cuadratura, y comenzar a ser más tolerante, aprender a respetar a los demás, en cada una de sus decisiones y en cada uno de sus actos, obvio aquellos que no dañen a los demás, al final del día todos estamos acompañándonos en este momento en esta aventura llamada vida.

El respeto total y absoluto por los demás debe comenzar por alguien y bueno ese alguien podemos ser nosotros.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.