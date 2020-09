De los lugares correctos

En ocasiones al observar la vida de los demás nos preguntamos porque están donde están o con quien están, nos es complejo entender que un hombre o una mujer se encuentren en relaciones complejas, adictas, tóxicas, nos preguntamos una y otra vez porque nuestras amistades se la viven peleando con sus parejas, siendo infieles, celados, incluso golpeados, observamos que esas relaciones codependientes son todo menos amor por más que los participantes se esfuercen en convencernos o peor aún convencerse que sí lo es.

Esas relaciones son las más complejas de terminar, pueden durar años, incluso una vida entera, todo el tiempo necesario para aprender esa lección por la que estamos con esa persona, son relaciones basadas en el capricho, en el ego, en la baja autoestima o el interés, hace unos días escuchaba a unas personas que no podían entender porque siendo exitosas económicamente estaban aferradas a parejas que eran mentirosas, infieles, alcohólicas, y con una serie de defectos evidentes.

Para cada persona el motivo es diferente, debemos buscar probablemente en terapia todo aquello que nos lleva a ser autodestructivos, conocernos a nosotros mismos, y tener valor.

Descubrimos entonces que ha llegado el momento, ese momento que hemos estado esperando donde tenemos el valor de dejar el lugar donde no queremos estar, y encaminarnos a estar donde somos plenos, donde nos sentimos bien, donde existe el crecimiento.

Busquemos la fuerza para podernos ver dónde y cómo estamos, sin ser demasiado condescendientes, disculpando a los demás por las migajas que nos dan, es terrible gastar los días con personas que te decepcionan una y otra vez, con personas que no han sido y por lo tanto no serán nada más que compañeros de casa, de tiempo, esto de ninguna manera quiere decir que no sientas cariño por los demás, significa que tienes la capacidad de aceptar que tu eres la persona más importante en tu vida, y que por lo tanto tienes el timón del barco de tu vida, llévalo a un buen puerto.

Hoy estas a tiempo, empieza el camino, deja el equipaje atrás, este solo hace más pesado el recorrido y te atrasa en tu objetivo.

Pregúntate constantemente si eres feliz, agradece todo lo bueno y cambia lo que no, no pasa nada, estás a punto de iniciar la mejor aventura de tu vida, estar en el lugar correcto.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.