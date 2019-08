De los ojos tapados

Ponte a pensar por un momento en el universo, visualízalo, si es necesario cierra los ojos para poder imaginarlo, sin importar la capacidad de imaginación que tengas, no pudiste ver ni siquiera un fragmento mínimo de él, en ese universo existen millones de secretos, de seres vivos, el universo vive, se mueve, tiene energía, ahora enfoca lentamente, en ese universo existe un sistema solar, en el la estrella principal da luz y calor a los planetas que van girando a su entorno, en el tercer planeta rodeado por un satélite, hay una gran extensión de tierra y agua, enfoquemos un poco más, podrás ver que es un planeta pequeño comparado con los demás, que la inmensidad de una sola estrella índica lo pequeño que es, ahora piensa, en ese planeta existen millones de seres vivos, de diferentes tamaños, conviven en un delicado equilibrio, si algo falla, si se detiene por un minuto, si llega más energía solar, el equilibrio se termina y el planeta corre el riesgo de morir, tú como millones de tu especie, viven ahí, es una especie depredadora, esta especie es incapaz de sobrevivir por sí sola, requiere de aire, agua y comida, es capaz de comer plantas, vegetales y frutos, sin embargo siempre está buscando la manera de beneficiarse de todo, se siente dueño de todo, ve y convive con animales todos aquellos con el mismo derecho para cohabitar el planeta, estos seres, los humanos, domesticamos animales si nos gustan, si no los hacemos trabajar para nosotros, si no sirven para trabajar o de adorno entonces nos los comemos, y si son bastante desagradables a la vista entonces los matamos.

Imagina tú ese poder que nos hemos dado para decidir sobre las demás especies, ¿quién nos dio el permiso de quitar animales de su hábitat, para llevarlos a vivir con nosotros?, bueno eso no es lo peor, entre nosotros los humanos, esos pequeños seres que habitan este planeta nos odiamos, nos lastimamos, existe entre nosotros mucha intolerancia, violencia, nos jactamos de ser pensantes y no respetamos la energía a nuestro alrededor, nuestras emociones dominan nuestra mente, dividimos la tierra, queremos construir muros, eso me lleva a pensar, ¿ qué haría el hombre más poderoso del mundo, sin agua, sin aire que respirar?, ¿Qué haría ante un león o un tiburón, solo ellos dos?, ¿Qué haría a la mitad de la nada? su dinero no valdría de nada, me parece increíble que el hombre más poderoso del mundo, no pueda ver lo pequeño que es, no se dé cuenta que es invisible para el universo, lo único que nos hace ser algo es cuando destruimos un mundo entero entre muchos, valemos por la cantidad que somos, la humanidad es algo solo cuando nos unimos.

Ya basta de generaciones pérdidas, de gente inútil, de valorar creencias de intolerancia, ya basta de empoderar a quien junta en su cuenta bancaria cifras, ya basta de vivir para trabajar, ya basta de sentirnos dueños del mundo, es increíble darse cuenta que si desarrollamos tecnología es para facilitarnos la vida porque creemos que siempre requerimos que nos sirvan y no para beneficiar nuestro hogar, para corregir nuestros errores.

Somos dueños de nuestra vida, de nuestras decisiones y de nuestras consecuencias, cambiemos algo en el interior, aprendamos a convivir en paz, respetemos al mundo y la vida en él, abramos los ojos y reconozcamos nuestro tamaño en el universo, debemos saber que solo unidos valemos algo, y solo unidos podemos cambiar algo, el mundo nos da lo necesario para vivir, cuidémoslo y desarrollémonos como seres pensantes, como emocionales, espirituales, habitando el mundo con energía.

Si tú te amas, amaras a los demás, y el mundo a tu alrededor.