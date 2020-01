De los propósitos de Año Nuevo

Han pasado unos cuantos días desde que empezó el año, y como cada vez mucha gente no ha podido comenzar con el cumplimiento de sus propósitos de año nuevo, algunos ya han roto sus propias promesas.

Incluso muchos propósitos se repiten año con año, como hacer ejercicio, dejar de fumar, ponerse a dieta, ahorrar, ser puntual, leer, o dejar tal o cual obstáculo en la vida que impide sentirse bien.

En este sentido yo puedo ver dos grandes problemas el primero es la manera en que se plantean estos propósitos, sin una planeación adecuada, objetivos claros y concretos, orientados a la acción, enfocados a los resultados, realistas y con fecha de cumplimiento.

El segundo es el impulso emocional del cual se abusa es decir se requiere una fecha como año nuevo para hacerse promesas a uno mismo de mejorar en ciertos aspectos de la vida, que me queda claro cada persona sabe que no está haciendo como debería o al menos esa es su propia percepción, de otra manera no lo fijaría como propósito.

La primer problemática se resuelve con organización y manteniendo los objetivos siempre en la mente, pero sobre todo respetando nuestra promesa con nosotros mismos, si requerimos cumplir con estos propósitos, entonces es importante antes valorar quienes somos para nosotros mismos, si nos convertimos en la persona más importante en nuestra propia vida entonces, querremos cumplir nuestra palabra.

Para la segunda problemática me surge un cuestionamiento, si esos propósitos hacen nuestra vida mejor, ¿Por qué no llevarlos a cabo en cualquier momento?, todos los días al despertar es una nueva oportunidad, el momento siempre es hoy, a cualquier hora, cualquier día de la semana o cualquier mes, en este preciso minuto, es el momento ideal para empezar.

Dejemos de engañarnos, justificando los propósitos no cumplidos, respetemos nuestras promesas y demos valor a nuestra palabra, sin dudas, con la plena confianza de que lo lograremos.