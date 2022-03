Pues total que ahí estoy yo, viendo el comportamiento y reacción de mis hijos con relación a la conmemoración del día 08 de marzo, siendo franca, me preocupa qué tipo de personas serán y su desenvolvimiento, muy decidida fui a hacerles una entrevista, encuesta o como pueda llamársele, empecé con, “¿ustedes que opinan del día de la mujer?” No dijeron mucho, sólo que estaba bien, mi alma feminista, de pronto inicio en combustión, ¿cómo que bien? ¿sólo bien?, así que seguí presionando, “bueno mamá” dijo el mayor “me parece que está bien que se expresen, sólo en la escuela platicamos sobre porque rayaron el reloj” y entonces inicie con mi clase de iconoclasia, cosa que les quedo claro, “podrán o no estar de acuerdo”, les dije, “pero se respeta” y otra vez, no dijeron más.

Lo admito, inicio mi molestia y mirada de esas que nos echamos las mamás de “con que no tienes nada más que decir” y de pronto me detuve, empezamos rutina para comer, pusieron los manteles, prepararon el agua, fueron a ver a su papá que estaba trabajando desde casa y le preguntaron si comería también, empezamos a llevar las cosas a la mesa, calentamos todo, mientras platicamos de cómo les había ido en la escuela, qué aprendieron y al terminar, de postre, una paleta de hielo, terminamos, levantaron y acomodaron todo y se salieron a jugar.

Mientras estaban afuera me di cuenta de algo, ellos, afortunadamente, son de una generación distinta, están acostumbrados a apoyar en la casa, a veces a regañadientes, pero hacen lo que tienen que hacer, preparan cosas básicas de comer, pero el tema es, se meten a la cocina, limpian, barren, (nivel forzoso como algunos niños de su edad, pero lo hacen), no ven distinción entre hombres y mujeres, respetan a las niñas de su salón, a sus compañeros, son niños de mente abierta, sin hacer diferencias de nada, una ocasión pase por ellos a la escuela y de camino en el radio comenzó una canción que decía “te vas porque yo quiero que te vayas” y me dijeron, “oye mamá, ese tipo está mal, ¿qué es eso?” y el más chico dijo “si se quiere ir que se vaya, ni que fuera cosa”; entonces, regreso a mi idea, ahí sentada, escuchando mientras jugaban, caí en cuenta; se me bajo la incomodidad y agradecí, hay mucho camino por andar, pero me queda claro que entienden el papel que cada uno juega en la vida, saben que nosotras estamos en todos los ámbitos, que merecen ese espacio, mamá trabaja desde antes que ellos nacieran y papá se queda con ellos.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

En casa, todos hacemos lo que se requiera por igual, a veces les cuento cómo eran las cosas en casa en donde yo no podía elegir, que, por ejemplo, no me enseñaron a manejar porque pues los hombres si debían aprender y yo no, que aprendí sola y por mis medios, en su opinión, eso no debió pasar, era algo que también me tocaba a mí; bajo mi experiencia les he mostrado lo que es el otro lado, vivir desde una trinchera complicada en dónde las situaciones eran muy diferentes, por eso me dispuse a enseñarles de otra manera, desde la igualdad, el amor, el respeto y el reconocimiento, que hay muchas situaciones que aún no cambian, le he platicado de mujeres que pierden la vida a mano de sus parejas, de quienes viven en violencia, pero principalmente, conocen mi historia, la experiencia de vivir en un hogar machista, de mi lucha por estudiar lo que yo quería, de buscar ser libre durante muchos años, de defenderme de jefes que me acosaban, de que me pagaran menos, de mis tatuajes, ellos hoy, ven a mamá, pero saben todo lo que se hizo para llegar a donde ando, lo saben desde muy pequeños, esos temas se tocan, saben lo que pasa y lo que se lucha, cada uno desde su espacio, aportando como se pueda, que todas las opiniones se escuchan y aunque no se esté de acuerdo, se respetan, espero que todo eso influya para que sean personas que aporten y sumen, para que, como les dice su papá, no sea necesario un día para defender a la mujer, entonces el camino ya estará listo para todas las que vengan y que todo lo malo, lo contaminante, lo desigual, se haya terminado.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.