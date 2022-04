Desafortunadamente el número de mujeres desaparecidas en México sigue aumentando. Hace unas semanas a través de la difusión de diversos medios de comunicación, se viralizó la desaparición de Debhani Escobar, joven de tan solo 18 años de edad, quién posterior a asistir a una fiesta en Nuevo León, se reportó su desaparición.

Las acciones previas a la desaparición, fueron juzgadas, de manera particular la decisión que habían tomado sus “amigas” al dejarla irse con un supuesto conductor de confianza de una plataforma digital y quién por versión propia comentó que Debhani había decidido bajarse en un tramo de carretera.

Otro caso fue el de María Fernanda Contreras Ruiz, quien fue localizada muerta el pasado 7 de abril en una vivienda del municipio de Apodaca, también conurbado de la capital de Nuevo León y que de la misma manera se dio a conocer a través de redes sociales.

Las desapariciones continúan, y resulta cuestionable la exigencia que realiza la ciudadanía y sobre todo los señalamientos que algunos medios de comunicación realizan a los mecanismos de adelanto para las mujeres, como lo son instancias municipales o Secretarías de Estado. Y si bien estas instancias aportan de acuerdo a sus atribuciones a la prevención y atención de mujeres víctimas de violencia con base a protocolos que incluyen brindar atención jurídica y psicológica, esto tan solo es una parte sustancial para atender el tema de desapariciones y feminicidios. Cada mujer atendida de forma correcta en una instancia de la mujer permite prevenir un feminicidio.

Y me permito hacer la anterior recopilación, porque justamente derivado de estos hechos, fue solicitada la renuncia de la Secretaria de las Mujeres de Nuevo León, que si bien no cuestionamos ni discutimos que a todas las mujeres que ocupan espacios de toma de decisiones, la misma ciudadanía sea la que exija los resultados, para este caso resulta de manera fundamental cuestionar el trabajo que realiza la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía para saber de qué manera están aportando de sus atribuciones a que la seguridad de las mujeres no siga incrementando en todo el país.

Los feminicidios no solo deben ser un tema que ocupe a las instancias de las mujeres. Estos institutos forman parte de las acciones afirmativas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, sin embargo mientras no existan acciones coordinadas entre las diversas secretarías u organismos que son competentes del tema, tristemente y con gran impotencia seguiremos siendo testigos de como las mujeres cada vez más somos más vulnerables para ser víctimas de cualquier tipo de violencia, incluso hasta llegar al feminicidio.

