Del agradecimiento

Con los años cada uno de nosotros va dejando cosas atrás, se va olvidando de aquello que en algún momento fue importante, de quienes formaban parte de nuestro día a día, de momentos, de personas, de cosas, de todo lo que le hemos restado importancia o que quizá es un pendiente para algún día, ese día que tengamos tiempo, ese día que al pasar de los años nunca llega.

La vida no es otra cosa que una secuencia de hechos, de acciones, de lo que permitimos que nos rodee, involucra los orígenes, la familia, la educación, las creencias, la cultura, con el paso del tiempo se vuelve más compleja, más diversa, se acumulan un sin fin de momentos, de historias, de recuerdos, y pasa el tiempo y en ocasiones olvidamos que tiene un fin, que se acaba, perdemos la perspectiva, el objetivo, nos dejamos envolver por el día a día, nos olvidamos de los detalles, de apreciar lo maravilloso que es estar con vida.

Hoy para mi es una fecha especial, una vuelta más al sol, por mucho que me pese reconocerlo soy una persona de fechas, que da importancia y significado a los ciclos, que usa de pretexto u oportunidad un día para renacer, para buscar el camino y cambiar aquello que no me gusta, para dejar lo que no es para mí, para crecer y evolucionar, sin embargo, hoy decidí que fuera momento de agradecer, y cómo no hacerlo si tengo muchas razones, para ello.

Agradezco la plenitud, la felicidad, la suerte, te agradezco a ti que estas leyendo estas líneas, gracias por todos aquellos que han estado en mi vida, los que siguen y los que vendrán, gracias por el tiempo, por los recuerdos, por la enseñanza, gracias por el amor, por el cariño, por la compañía, gracias por el trabajo, y por supuesto gracias por lo que han dejado en mí, gracias por la vida.

La gratitud nos da una sensación de estima, de bienestar, de felicidad, nos permite corresponder algún beneficio recibido, y que mejor momento de hacer un alto e identificar todo aquello que tenemos, desde las cosas aparentemente simples, aquello que ni siquiera pedimos, cuando dedicamos un momento a apreciar el entorno y nos enfocamos en todo lo que nos rodea, nos invade un pensamiento de fortuna, nos preparamos para ver lo positivo, para ser resilientes, para interpretar nuestras experiencias, y tener una visión más equilibrada de nuestra vida.

Existen estudios que aseguran que el agradecimiento mejora tu salud, física y emocional, así que agradezco las experiencias y decisiones que me llevaron a este momento, porque aún las malas me permitieron aprender, madurar y fortalecer mi carácter.

¡Gracias!

