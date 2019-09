Desde pequeña consideraba el enojo como la falta de control de las emociones, es decir consideraba que el enojarse era de personas con poca inteligencia emocional, no le veía el menor caso o ganancia a enojarse, ¿para qué? pudiendo divertirse, dejarlo pasar, y bueno realmente recibía mucha ayuda del universo pues más tardaba en ver que una persona se enojara cuando algo le salía mal, de tal forma que desde mi punto de vista elenojo solo era un imán para los desastres.

Un poco más grande fui testigo de enojos sin sentido, que más bien parecían frustraciones que sin lugar a duda no tenían razón de ser, incluso debo confesar que ver a alguien perder los estribos me causaba mucha gracia, el ver como una persona podía incluso temblar, trabarse o hasta llorar, era muy llamativo para mí, más que preocupante, y así fui por la vida casi sin enojarme, y cuando lo hacía lo dejaba pasar tanto que incluso se me olvidaba la causa de ese malestar, hasta que un día sin más ni más me enoje tanto, pero tanto que dure tres años enojada, era incontrolable todas las mañanas antes de abrir los ojos intentaba no pelear, cambiar el chip y dejar que la vida transcurriera sin que algo provocara esa sensación en mí, abría los ojos miraba al cielo y pedía que no me molestara por nada, y no pasaban más de dos o tres minutos cuando de la nada mi estómago se apretaba, se formaba dentro de mí un enorme globo que parecía reventaría, causando sin lugar a duda un desastre, subía el calor, la voz se entrecortaba, cambiaba mi semblante y algo me molestaba cualquier cosa, un recuerdo incluso, y así pasaban los días y las noches, tal vez fue el ego lo que causo tanta falta de control en mí, podría decir que la traición, pero no puedo juzgar a nadie por hacer lo que quiere hacer, aún por encima de los sentimientos de los demás podría dejar solo el comentario que cada quien pagará las consecuencias de sus actos o tal vez reprochar la falta de honestidad para hablar las cosas claras, pero al final sé que era yo un ser herido y ya.

En un principio me justifique conmigo misma diciendo que también tenía derecho a enojarme, que era completamente válido y aunque sé que esta emoción es parte del ser humano, hoy en día mi mentalidad con respecto al enojo cambio de manera significativa en unos puntos y se ratificó en otros.

Para mí el enojo si es la falta de control, en uno mismo y en las circunstancias que nos rodean, como madre de familia, cuando me enojaba con mis hijos era principalmente porque se ponían en riesgo de alguna u otra manera, brincando de más, corriendo sin control por alguna calle, o comiendo algo que los dañaría, eso creaba una frustración en mí, preocupación y lo traducía en enojo, y tarde mucho tiempo en poder manifestar mis emociones de otra manera.

Los enojos con la pareja siempre estaban acompañados de acciones que desde mi punto de vista eran injustas, cuando desde mi perspectiva yo daba más de lo que recibía o cuando me sentía no considerada, y también me costó trabajo entender que nadie está obligado a dar, aunque se agradece mucho que te tengan la amabilidad y atención, el esperar de alguien lo que no te quiere dar solo es una llamada de alerta que estás con alguien egoísta o a quien realmente no le importas tanto.

Cuando el enojo es causado por la actitud de alguien más en el trabajo, o en el tránsito de la ciudad o en la atención de alguien en la calle, primero me pongo a pensar como estoy yo, que provoca mi enojo, tal vez la falta de sueño, un mal día, el retraso de tiempo, la preocupación de llegar tarde, y si el factor que genera la molestia no proviene de mí, entonces pienso que seguramente esa persona también está pasando por un mal momento ( o incluso una mala vida ).

Dando clases con alumnos de primero de primaria realice un ejercicio en el cual les pedía que actuaran el enojo, para mi sorpresa la mayor parte de grupos donde aplique este ejercicio, cuando pedía que se enojarán inmediatamente los alumnos comenzaban a gritarse y golpearse unos a otros, cuando les pedía que identificaran donde estaba la emoción la mayor parte de ellos no podían, costo varias sesiones enseñarles que golpear o gritar no es lo mismo que estar enojado, por el contrario son reacciones de frustración.

Platicando con una amiga me dijo que estaba muy enojada pues le habían robado unas cosas, pero no podía denunciar por miedo a represalias, a lo que le comente que solo podía hacerse una cosa y es tomar la decisión de hacer algo o no al respecto, enojarse no iba a ayudar y enfermarse por el coraje tampoco, cualquier acción que tuviera tendría sus consecuencias y debía aprender a vivir con ellas, de cualquier manera su enojo provenía de la frustración de perder y de sentirse agredida.

El enojo en mi vida se mantuvo contenido durante muchos años y luego cuando por fin rebase la línea hasta la furia decidí que es un camino que no quiero volver a recorrer, es un camino que solo me llevo a perder el tiempo dejando de disfrutar momentos que pudieron ser maravillosos, contaminando mis pensamientos con profundas ganas de venganza, de lastimar, y hacer daño a quienes me lo hicieron, olvidando por completo que fui yo quien permitió el ser dañada, quien les dio el poder sobre mí, esos pensamientos generan una sensación de bienestar tan solo con imaginarlo, tal vez porque te da la falsa sensación de equilibrar las cosas.

No sé qué depare mi vida para los siguientes días, meses, años o incluso horas pero si sé que no quiero al enojo de nuevo en mi vida, al menos no de manera desbordada.