Del reconocimiento

Con el paso del tiempo es necesario hacer cosas por nuestro bien, lamentablemente lo entendemos después de una que otra caída, o sufrimiento innecesario, sin lugar a dudas una de las más importantes será el reconocer nuestro valor, saber que valemos por el simple hecho de existir, y porque cada uno de nosotros tenemos tres tesoros invaluables acompañándonos, el tiempo, la energía, y el poder decidir qué hacer con ellos.

Es más común de lo que debería encontrar personas heridas, que mueren lentamente siendo apegados a un montón de situaciones que los desgasta, que se transforman porque no reconocen su valor, y se miden por el aprecio y la aceptación, de quienes en definitiva no están listos para amarlos, viven con el constante temor de envejecer y morir solos, no cumplir expectativas, o aferrados al personaje que en algún momento les dio seguridad, este impulso incontrolable por obtener aprecio de las personas incorrectas roban parte de su tesoro, comúnmente empiezan por la salud mental y física, y terminan en no saber ni quienes son y mucho menos que quieren.

Cuando empiezas a luchar por tus deseos, por tu felicidad y por tu bienestar, es común que se pierda interés por aquello que en algún momento era la meta, por aquello que fue muy importante, incluso personas, deben quedar atrás, dejando espacio a lo nuevo, hace unos días leí una frase que me inspiro a esta columna, “La verdad es que no eres para todo el mundo y no todos son para ti”.

Tiene que ver con la explicación de porque en ocasiones necesitamos un refugio, un lugar seguro, ese lugar esta en nosotros mismos, cuando somos honestos, y firmes, cuando respetamos nuestra palabra a nuestro sentir y somos coherentes en nuestras acciones.

Debemos proteger nuestro tiempo y dejar de regalarlo en guerras perdidas, darnos únicamente con aquellos que lo merecen, llenarnos de personas que nos aportan, estar donde somos quien realmente somos y no donde tenemos que actuar para al final solo lograr ansiedad y vacío, aceptar nuestro valor.

Gritar al mundo con nuestras acciones quienes somos en realidad, no importa nuestros defectos, o que los demás no nos entiendan, no importan nuestros gustos, o los logros materiales, probablemente si no te muestras tal cual eres es porque estas en el circulo equivocado, el mundo es más grande que eso y esta lleno de personas donde seguramente encontrarás en donde crecer, y sentirte amado.

Toma las riendas y deja de desperdiciarte, decide lo mejor para ti, valórate, y reconócete, deja espacio para una amistad sincera, un amor verdadero, una familia real, aunque no sea de sangre, un trabajo que te haga feliz, y una vida sana, empieza por soltar para dejar espacio a lo que viene.

