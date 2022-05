Delitos electorales que pueden cometer los particulares

La intensidad de las campañas políticas y el reflejo de sondeos de opinión, a través de empresas legalmente registradas y sometidas a la normativa y monitoreo del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, reflejan la intención del voto para la elección del 5 de Junio; los resultados están poniendo nerviosos a algunos y eufóricos a otros; la intención del voto es un muestra levantada que refleja solo una tendenciade como emitirán su voto, nadie se puede confiar, sirve para afinar estrategias y entrar de lleno a la parte final del proceso; es responsabilidad de todos, ciudadanos, Instituciones electorales y autoridades participar, generar las condiciones de seguridad y gobernabilidad y cuidar el proceso de elección, para que el voto lo emitamos hidalguenses en un ambiente de festividad cívica y legal con orden y respeto y se acepten los resultados, en el fragor de la contienda se pueden realizar acciones por acción u omisión que pueden convertirse en delitos electorales sin saberlo a conciencia quien los cometa; es imprescindible que todos los ciudadanos conozcan que los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función pública electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible y que cualquier persona, además de funcionarias (os) electorales, partidistas, candidatas (os), servidoras (es) públicas (os), organizadoras (es) de campaña, ministras (os) de culto religioso, fedatarias (os) públicas (os), exmagistradas (os) electorales, consejeras (os) electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral pueden ser sujetos de sanción penal.

.El artículo 352 del Código Penal del Estado de Hidalgo establece que se impondrá prisión de tres meses a cinco años y multa de treinta a cien veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, a quien: I.- Vote a sabiendas que está impedido por la Ley; II.- Vote más de una vez en una misma elección; III.- Se presente a votar con una credencial de la que no sea titular; IV.- Suplante a otro votante en la jornada electoral; V.- Obstaculice o interfiera el desarrollo normal del proceso electoral; VI.- Se presente a una casilla electoral portando armas, independientemente de cualquier otro delito que resulte; VII.- Haga proselitismo o presione a los electores dentro de los tres días previos o el día de la jornada electoral, para que voten a favor o en contra de un determinado candidato, partido político o coalición, o para que se abstengan de emitir su sufragio; VIII.- Induzca a uno o más electores a abstenerse de votar; IX.- Obligue a votar por determinado candidato, partido o coalición a las personas que se encuentren bajo su autoridad o dependencia económica; X.- Ejerza presión sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla, representantes de partido o de los electores, impidiendo el desarrollo normal de la jornada electoral; XI.- Impida que una casilla electoral se instale oportunamente u obstruya su funcionamiento o clausura conforme a la Ley; XII.- Acepte o difunda su candidatura para un cargo de elección popular sin reunir los requisitos de elegibilidad; XIII.- Acepte nombramiento para el desempeño de alguna función electoral a sabiendas de que no reúne los requisitos legales; XIV.- No teniendo el carácter de funcionario de casilla se ostente como tal o usurpe sus funciones, independientemente de cualquier otro delito que resulte; XV.- Obstaculice o evite la entrega de documentos y material electoral a su destinatario durante el proceso electoral; XVI.- Recoja sin causa prevista por la Ley, credenciales para votar con fotografía de los ciudadanos; XVII.- Viole de cualquier manera el secreto del voto; XVIII.- Obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de la intención o sentido del voto; XIX.- Impida el desempeño de las funciones de los integrantes de los órganos electorales; XX.- Introduzca, sustraiga, altere, destruya, se apodere o haga uso indebido de documentos o material electoral; XXI.- Indebidamente destruya o inutilice propaganda electoral; XXII.- Solicite votos por paga, dádiva o promesa de dinero u otra recompensa; XXIII.- Obstaculice o se posesione de oficinas electorales, impida la entrada o salida de los funcionarios electorales; XXIV.- Propale noticias falsas en torno al desarrollo del proceso electoral o respecto de los resultados oficiales del cómputo de la elección; XXV.- Expida una o más facturas a un partido político o candidato, alterando el costo real de los servicios prestados; XXVI.- Impida u obstaculice la realización de actos de campaña; XXVII.- Dentro de los ocho días previos a la elección y hasta la hora oficial del cierre de las casillas, publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que den a conocer las preferencias de los ciudadanos. XXVIII.- Propale o divulgue en la casilla electoral la intención de su voto, pretendiendo inducir el sufragio de los demás electores; XXIX.- El día de la jornada impida el derecho del ciudadano de votar; y XXX.- Obtenga o utilice fondos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas, para la promoción del voto o actividades propias de los partidos políticos. Si en los casos anteriores se empleara violencia o fuesen cometidos por dos o más particulares o sean cometidos por servidores públicos, funcionarios electorales o partidistas, se aumentará hasta una mitad más la punibilidad aplicable prevista en este artículo;. también se comete un delito electoral cuando se divulguen pública y dolosamente, noticias falsas del desarrollo de la jornada electoral o de los resultados de ésta. Hasta la próxima.

ACLARACIÓN

