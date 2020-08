Descarga a tierra, medicina al alcance de tus pies

El simple hecho de caminar descalzos en el pasto, tierra húmeda o arena, apoyando a discreción toda la planta del pie, estirando los dedos, equivale a un masaje corporal debido a que los pies tienen varias terminaciones nerviosas conectadas a los órganos; esa estimulación energética trae un efecto de relajación.

A esto se le llama REFLEXIOLOGÍA PODAL o terapia de zonas reflejas, una forma de medicina alternativa al alcance de tus pies. Este conocimiento me lo compartió un maestro que tuve hace años, él me observaba y me veía caminar descalzo siempre, cuando iba a las clases de Reiki nivel intermedio en un retiro que tuve en Puebla.

Es momento de hacer presión en tierra con los pies, estirar cada uno de los dedos y sentir esa sensación de bienestar; de entrada, yo comencé a ver un desbloqueo de emociones que me generaban ansiedad, depresión y sobre todo estrés.

En las últimas tres columnas, hemos hablado del desenraizamiento entre el planeta tierra y los seres humanos, el cual a mi sentir fue generado adrede a través de condicionamientos, ideas y mitos que se han grabado en el subconsciente a través de las herencias culturales, sociales y hasta un tema de estatus.

De esta forma nos han anulado los proceso biológicos energéticos a fin de no depurarnos naturalmente para para limitar nuestras verdaderas capacidades como seres verdaderos, aunque algunos no lo son pues son más artificiales manejados por las I.A (Inteligencias Artificiales), pero bueno, ese es otro tema que posteriormente abordaré.

Por ello, en esta cuarta entrega titulada “Con los pies en la Tierra” te hablaré de algunos beneficios que trae el caminar descalzo. Quizá en donde vives no tengas un jardín o un espacio donde hacer tierra, como yo, cada que puedas aprovecha para dejar el calzado.

VENTAJAS DE ANDAR DESCALZO

Beneficia el ritmo cardíaco, mejora la circulación y regula la presión sanguínea (permite que la sangre se impulse de mejor manera hacia el corazón).

Disminuye los procesos inflamatorios.

Aumenta las defensas frente al estrés.

Elimina la contaminación electromagnética (ondas de radio, televisión y telefonía, como el 5G).

Mejora el rango del movimiento físico.

Equilibra el cuerpo y el movimiento de la espalda.

Fortalece la creación del territorio de liderazgo.

Permite aumentar el “agarre” a la vida.

Mejora la creatividad.

Da libertad para ser naturalmente uno mismo.

En los bebés, es mejor que caminen descalzos que con zapatos, porque desarrollarán la conexión neuronal motora y percepción del espacio y da seguridad.

RECUERDA: “Las tradiciones de pueblos originarios reconocen lo sagrado de la Tierra que habitamos. Es en esa comprensión donde el contacto transforma a la persona y lo hace uno con el Cielo y le trae el recuerdo de que también somos sagrados como la madre que habitamos”.

Mónika Correia

GRACIAS.

ACLARACIÓN

