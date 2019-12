Destinos turísticos para amantes de la música

El fin de 2019 se avecina vertiginosamente, y llega el momento de empezar a definir los propósitos para el siguiente año. Viajar es uno de las metas más populares a la ora de comer las uvas mientras suenan las últimas doce campanadas del año, es por esto que decidí compartirte algunos de los destinos turísticos más atractivos para 2020 que todo melómano debe visitar, pensando en todos los gustos.

Empezaré por un destino del que ya he hablado en este espacio. Reino Unido bien podría ser la capital mundial del rock. Sin ahondar demasiado, tan solo en Londres puedes tomarte una foto en el icónico cruce de peatones en Abbey Road, donde The Beatles hizo historia, de paso conoces los estudios del mismo nombre donde grabaron la gran mayoría de sus canciones y compras la playera para el recuerdo en su tienda de suvenires. También podrás tomarte una cerveza en el primer Hard Rock Café del mundo y bajar a The Vault, el pequeño museo con algunos de los artículos más valiosos de la colección de esta afamada cadena de restaurantes. Visitar las últimas moradas de Freddie Mercury y Amy Winehouse, pararte frente al edificio donde The Beatles dio su última presentación en vivo y visitar el museo dedicado a Hendel y Hendrix, instalados en las dos casas contiguas donde estos dos grandes exponentes de la música vivieron, con dos siglos de diferencia.

Ya estando ahí, no puedes dejar pasar la oportunidad de visitar Liverpool, ciudad natal de la banda más famosa del mundo, y hacer un recorrido por los lugares más emblemáticos de aquella ciudad que quedaron inmortalizados a través de la música del Cuarteto de Liverpool, tales como Strawberry Fields y Penny Lane, además de disfrutar del excelente ambiente de The Cavern y visitar The Beatles Story, un museo completo dedicado a John, Paul, George y Ringo.

Ahí mismo se encuentra The British Music Experince, un museo interactivo dedicado a la historia de la música popular británica, te prometo que vale cada libra.

Por otro lado, aunque la música electrónica no sea lo tuyo, sin duda acudir a un festival Tomorrow Land es una experiencia que hay que vivir al menos una vez. Se trata del festival de música electrónica más grande del mundo y se lleva a cabo cada verano en la ciudad de Boom, en Bélgica. En 2020 está programado del 17 al19 y de 24 al 26 de julio, y aunque el cartel aún no se ha anunciado, nunca decepciona. En 2019 contó con The Chainsmokers, Carl Cox, Armin van Buuren, Martin Garrix y DV&LM entre muchos más.

Un buen amante de la música, sobre todo de la clásica, debe visitar Viena, considerara la capital de la música; cuenta con uno de los escenarios más espectaculares del mundo para ir a la opera: la opera estatal de Viena y está estrechamente ligada con grandes músicos como Wolfang Amadeus Mozart, Richard Wagner, Johann Strauss y Ludwig van Beethoven, quien falleciera en esta ciudad en 1827, y que en 2020 se celebrará el 250 aniversario de su natalicio. Viena tiene grandes sorpresas para conmemorar a este gran compositor. Alemania, por su parte, principalmente en Bonn, ciudad donde nació Beethoven, también tiene pensado celebrar a este extraordinario músico a lo grande, empezando este 16 de diciembre y hasta el 17 de diciembre de 2020, contemplando una inversión superior a los 27 millones de euros.

Para terminar, también hay que darse una vuelta por Seattle, cuna del grunge, donde a principios de los 90 nacieron bandas como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden y Alice in Chains. De hecho, ahí se encuentra la casa donde Kurt Cobain se quitó la vida. La famosa banda de rock Heart, de las hermanas Ann y Nancy Wilson, con más de 30 años de carrera, también es originaria de esta ciudad, así como los grupos de metal progresivo Queensrÿche y Nevermore. Por si fuera poco, Seattle también es la ciudad natal del famoso guitarrista de rock Jimi Hendrix y de Duff McKagan, integrante de Guns N' Roses.

Si amas la música y te gusta viajar, ahora sabes por dónde empezar. ¿Qué otro lugar relacionado con la música te gustaría visitar? Déjame tus comentarios.

