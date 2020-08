Dicen que estoy loco

Me declaro un loco que seguido pierde la razón. Porque la razón es cuadrada, así como la televisión que sólo tienen cuatro ángulos que si te sales de ellos (rompes con reglas, paradigmas, creencias o tradiciones) te tildarán de inadaptado, rebelde…

Gracias a estos escritos de la columna Semillas Estelares, muchas personas (algunas que ni conozco) me han dicho que escribo puras pendejadas y locuras (algunos comentarios son muy ingeniosos y graciosos). Eso reafirma mi locura, que precisamente “lo-cura” y transforma.

Hoy retomo este tema de la locura y comparto esta frase que hace tiempo encontré en un libro llamado Pensar como Einstein de Scott Thorpe:

“Las reglas son como las vías del tren, pues facilitan el acceso a determinados puntos geográficos, pero, si no te sales de ellas, no llegas a lugares nuevos, a los que aún no ha llegado la red ferroviaria. La creatividad para solucionar problemas enquistados consiste en salirse de las vías, romper las reglas y explorar nuevas rutas”.

Precisamente, cuando te sales de las reglas, es decir te vuelves un inadaptado loco, comienzas a ver y percibir otro tipo de caminos, conocimientos y posibilidades de creación. Por ello la locura no es bien vista por los gobiernos, modelos políticos, instituciones religiosas y estructuras enquistadas, pues saben que les afecta a sus intereses. Actuar con locura ante ellos, es como si apagaras el televisor o el celular.

Hay muchas formas de hacer las cosas utilizando la lógica y su razón, sin embargo son viejas inercias que en su momento funcionaron y que ofrecieron seguridad más no libertad. Esas reglas están caducando, pues todo cambia y más en estos tiempo donde la gente se atreve a cuestionar más, a poner en duda lo que nos han dicho los gobiernos, las iglesias y dogmas.

Aunque no se trata de romper por romper las reglas. Se trata de hacerlo creativa e intuitivamente, elevando la consciencia como lo han hecho varios locos de la historia, uno de ellos es Edgar Allan Poe quien se sinceró y dijo: “Me convertí en un loco con grandes intervalos de horrible cordura”.

También lo hicieron Leonardo Da Vinci, Tomas Alba Edison y Albert Einstein, seres que en su momento llamaron LOCOS, pues desafiaron lo establecido para crear otra realidad. Sucedía algo particular cuando Edison y Einstein, platicaban sus ideas sobre inventos nuevos, lo primero que escuchaba eran: “Are you crazy?”, es decir “¿Estás Loco?”, ¿te han hecho está pregunta alguna vez?

Yo creo que sí. En algún momento de nuestras vidas hemos escuchado estas palabras cuando nos surge una idea y la exteriorizamos. Se nos ha acostumbrado a reprimir esa locura que desafía la razón.

La locura te permite salir de lo cuadrado del juicio y te abre la puerta al mundo de las posibilidades del corazón, ese corazón donde cabemos todos y donde SE PUEDE SER CHINGÓN SIN CHINGARSE A NADIE y, desde luego, experimentar completitud.

Cada religión institucional, partido político, gobierno o grupo que defiende una ideología cree estar en posesión de una verdad, una verdad incompleta. Buscan tener, de alguna forma, la razón sobre las demás posturas a fin de ganar seguidores o reconocimiento, un reconocimiento que sólo alimenta el ego.

