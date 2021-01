¿Dios es homofóbico?

En el tiempo que llevo escribiendo en este espacio, no había querido abordar el tema de la diversidad sexual a partir de lo religioso, sin embargo, creo que es importante plantearlo, pues la fe a través de un credo sigue siendo parte de la personalidad de una persona. EL ser homosexual, trans o queer, no te quita en automático la necesidad o el apego a una creencia.

Si son lectores concurrentes a esta columna, sabrán que constantemente hablo sobre cosas que ocurren en Tik Tok, soy fan, no por la aplicación, sino por el contenido y las conversaciones que se gestan en la plataforma. Hay diferentes tipos de tik tokers, prácticamente hay de cada profesión, oficio y ocupación que podamos pensar, las personas religiosas también están presentes, hay sacerdotes, seminaristas, monjas, pastores y feligreses.

Una pregunta que les hacen con frecuencia a algunos sacerdotes y monjas populares en Tik tok es sobre su postura frente a la diversidad sexual, ¿qué dice la iglesia? ¿las personas homosexuales pueden ir al cielo? ¿es malo ser homosexual? Incluso alguien comentaba que llevaba años sintiendo miedo a Dios por ser homosexual, lo que le había hecho sentirse alejado. La respuesta ha sido que Dios sí ama a las personas de la diversidad sexual.

Las y los religiosos que han atendido a las constantes preguntas de los usuarios de tik tok sobre Dios y la comunidad LGBT+, han sido respetuosos (al menos de los que he tenido oportunidad de ver), siempre dando un mensaje positivo a quienes tienen dudas. Afirman que sí bien, en el caso de la Iglesia Católica, el matrimonio sólo es visto como un sacramento que puede recibir una pareja heterosexual, no quiere decir que esté en una cacería contra quienes sean homosexuales. Incluso una monja de nombre Xiskya ha dicho que quien es homosexual no debe sentir que Dios no lo ama, pues al SER homosexual, él es así porque Dios así lo ha querido, así lo hizo, según la visión de la religiosa dentro de la doctrina católica.

Hay otras denominaciones religiosas que son más duras y condenan por completo a la población LGBT+, lo que causa daños graves en la integración social y familiar de quienes forman parte de esos credos. El ver las constantes preguntas e interés por resolver si pueden creer en Dios, es porque la gente quiere creer, necesitan sentir esa libertad de creer ¿Quién tiene el derecho de condicionar tener fe? NADIE. Ten fe y esperanza, que Dios siempre está para quien lo busca.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.