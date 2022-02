¡Donde no hay afán, surge la verdad!

Les voy a platicar una historia, que parece chiste, pero es totalmente real, cierto día llega a mi el gran reto de vencer mis propias limitaciones, parece ser, que me está jugando una broma la vida, porque las adaptaciones para mi, jamás han sido sencillas, si se que estamos en constantes cambios, solo que todos procesamos a nuestro propio ritmo, no son “carreritas”.

El estar en una constante evolución personal, es justo lo que me parte en cuatro, decidí no meterme en más rollos mentales, porque, es lo qué en realidad siempre pasa, pensar mucho nos jode la vida, lo que pensamos que no es real, que ni siquiera está pasando y que muchas veces o siempre, no sucede.

Me funciona saber que, mentalmente con el pensamiento, le di la vuelta al mundo entero, pero me esforcé y regrese a mi centro, ya lo saben; el mío es la fe, aunque cada quien es libre de tener su propio centro, lo explico mejor, vuelve a lo básico y así comienza a caminar.

Dando pasos, pequeños o de cualquier tamaño, todos cuentan, estamos creciendo re- evolucionando, por eso dije, que no son carreritas, cuando te concentras en ti mismo, no en quien quieren que seas, no en el juicio social, solo se logra en lo que tu quieres ser.

Mira la opinión de los demás, escúchala, toma lo que te sirva, lo demás, lo extra, lo que no encaje, se mete en una cajita llamada basura y la basura a la calle.

La realidad es que, entre más me resisto a los cambios que tiene la vida, las sorpresas mentales menos me ayudan, se vuelven cárcel.

Sé que nada es fácil, solo cada uno sabe que quiere y necesita para crecer o estancarte.

Entre más te traes el mismo choro mental ante ti, ante los demás, más se va a representar una carencia integral en tu vida, porque lo que no se repara, se repite.

La mejor versión de ti mismo, requiere que no haya afán sino verdad, a través de que logres expresarte verbalmente, con asertividad, para que le des paso a la comunicación con tu interior y exterior, al final cada persona y cada cosa toman su lugar para funcionar.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.

