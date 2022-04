Dulce o truco

Así me siento cada que tengo que pedir que limpien la casa, “si hacen esto, pasa aquello, sino lo hacen pasa esto otro”, como que voy a salir con alguna sorpresita, si lo hacen dulce y si no, pues truco; francamente prefería que fuera como la niña que me salió el otro día en las redes sociales, se levanta, se prepara el desayuno, limpia la casa, hace de todo, pero bueno, tampoco hay que ser tan extremista.

Me queda claro que las actividades de la casa son en equipo, “ecuipo” como dice uno de los bribones, aunque en ocasiones, de verdad, eso de llegar y ver todo en el piso, ropa, mochilas, loncheras, audífonos, estoy segura y me queda claro que efectivamente les dije o ellos decidieron el lugar de las cosas y no eran realmente ahí.

De origen, cuando eran más chicos eran maleables hasta cierto punto, tenían muy entendidas cuáles eran las cosas que tenían que hacer, pero vas creciendo y el cumplir con esos requisitos, hábitos o como será que los llamamos, pasan a un segundo o tercer término, no me recuerdo levantándome en la mañana diciendo, “uf, tiendo la cama, me baño y lavo los dientes y después bajo a desayunar” nombre, me despertaba con flojera, medio despierta me cambiaba, iba a la cocina y entre gritos y varias cosas, quedaba lista, a lavarme los dientes y medio peinada o super jalada del cabello con los ojos medios alargados iba al coche a que me llevaran a la escuela.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Como que la memoria de adulto se vuelve convenenciera, tratando que hagan las cosas que no hicimos a su edad, exigiendo que reaccionen de una manera que si no la tienen hay que construir, creo que la fórmula que he obtenido de esto y mejor resultado me ha dado, es el recordar un poco como había sido para mí, en esa o todas las situaciones.

Hace tiempo un compañero del trabajo me compartió una frase que me conmovió mucho, decía: “sé el adulto que hubieras querido tener cerca, cuando eras niño” ¡uf! Me queda claro que mis padres hicieron mucho y lo que pudieron para que mis hermanos y yo estuviéramos bien, pero en ocasiones era difícil que nos dieran atención por igual a todos, así que, en momentos como éstos, en los que pienso en cómo hago con mis hijos, la recuerdo; la idea no es que hagan las cosas como yo o diferente, será a su manera, pero debo ser empática con ellos (ya lo decía en otras ocasiones) entender un poco más en qué y cómo andan, hasta el momento parece que me tienen confianza, aunque también ayuda un poco, estar menos energúmena, como mamá a veces se me complica por querer hacer mil cosas a la vez y pues pulpo eso sí, me queda claro que no soy.

Me pondré a reforzar esas normas o límites que hay en casa, para que funcionen, porque realmente esos últimos meses, más en la pandemia, estuvieron muy olvidadas o hasta cierto punto, ausentes y ahora que todo va regresando a la normalidad que se supone teníamos antes, pues me parece serán de otro estilo, porque estoy cayendo en cuenta en aquellas que vale la pena conservar y en las que mejor, las tiro a la basura.

Pero bueno, tampoco creo estar haciendo las cosas tan mal, ahora con esta oportunidad de escribir la columna, me pongo a revisar los temas que paso con los hijos y hasta cierto punto, no son distintos, el orden, la estructura, los límites, valores, ¡ándale! Y en esos ¿cómo vamos? Pondré atención en esta semana y veré como NOS va, mientras tanto, dejaré el dulce o truco para cuando anden disfrazados.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo