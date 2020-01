El 2020 es azul

Sin duda, es una de las industrias en las que estará por lo alto el classic blue. Tienes 12 meses para encontrar una prenda de este colorimetría y añadirla a tus outfits. Chamarras, playeras y blusas, si optas por las prendas básicas. Utiliza zapatos, bolsos, relojes y aretes en tintes azules si lo tuyo es la creatividad.

La industria de la moda siempre ha sido abanderada de Pantone. En primavera-verano puedes mezclarlo con colores cálidos como el amarillo o anaranjado, sin dejar de lado los rosas y morados. Y en otoño-invierno, con coloraciones tierra como el beige, café o negro.

No tienes pretexto para no unirte a este clásico que fue elegido por un grupo de expertos pensando en ti, en la situación actual de la sociedad mundial. Tomando en cuenta no solo moda y diseño, sino aspectos políticos, arte, destinos de viaje y hasta tecnología. ◉ Cinthia Flores

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.