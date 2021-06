No hay plazo que no llegue y fecha que no se cumpla y el próximo domingo 6 de Junio seremos testigos de la elección más grande de América Latina en la que se disputan más de 20,000 cargos de elección popular que engloban la transición de Gubernaturas, renovación de la Cámara de Diputados, Congresos Locales y Alcaldías.

Dentro del glosario político a este día, se le conoce como “Día D”, en el cual se ejecuta todo una operación de movilización electoral, no solo haciendo referencia a la parte que ejecuta el Instituto Nacional Electoral con todas las casillas a instalar a lo largo del país y a sus respectivos representantes, sino también a aquella que tiene que ver con la promoción del voto realizada a lo largo de la campaña por parte de las estructuras de cada partido y equipos de campaña, de la mano de una logística impecable que permita en su momento la movilización y la defensa del sufragio en pro de cada candidato, pero ¿Por qué se hace referencia a este día como el “Día D”?.

Este mismo 6 de junio, se conmemoran 75 años de una de las mayores operaciones militares de la historia que implicó fuerzas navales, aéreas y terrestres y marcó el inicio de la campaña para liberar a Europa noroccidental de la ocupación nazi. Se le conoce como Día D o el desembarco de Normandía. El "Día D" también es un término militar usado para designar el primer día de cualquier operación.

Si bien este próximo 6 de junio del año 2021 afortunadamente no hablamos de una operación militar como tal, si será un día que implique la movilización de un gran número de personas que este día saldrán a votar en defensa de la democracia y la transformación del país, o votarán por salvar a México de lo que alertan puede convertirse próximamente en una dictadura.

De acuerdo a algunas encuestas previas a este día, como Mitofsky, se prevé que los votos se distribuirán en su mayoría para el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), así como para la Alianza por México encabezadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), y si lo pensamos francamente la idea de distribuir de esta forma la votación suma a que los partidos de reciente creación que en su mayoría son creados en primer lugar únicamente para acceder al recurso que les corresponde, otro de sus ideales es llegar también a los distintos espacios de elección de manera proporcional, para que al final puedan venderse al mejor postor, como normalmente sucede en la Cámara de Diputados. Si no votamos por ellos, evitaremos que sigan viendo como negocio efectivo la creación de nuevos partidos, que no tienen ni pies ni cabeza.

Hoy a dos días de la elección más grande de nuestro país, se terminó toda la propaganda política, no hay más spots publicitarios, ni tampoco reuniones presenciales, hoy la gente ya sabe por quién va a salir a votar este 6 de Junio y difícilmente la decisión puede revertirse. Estos últimos días únicamente servirán para pulir la operación del “Día D” o en el peor de los casos para los candidatos nuevos o inexpertos o equipos de campaña, hacer la ejecución de una improvisación esperando que salga lo mejor posible.

