El Dicho de la Transexualidad

En reiteradas ocasiones he expresado mi opinión sobre la televisión y la influencia que esta sigue teniendo en la sociedad mexicana, pues de sucesos que ocurren en la vida cotidiana, es que nacien historias que llegan a la pantalla chica, asi mismo la televisión va aportando nuevos referentes a los espectadores. Y en le caso de la diversidad sexual no es la excepción.

El capítulo de el programa El Dicho: A quien no ama a sus parientes debe romperse los dientes, contó la histaria de una adolescente transexual llamada Gaby, quien desea tener su fiesta de quince años, sin embargo es complicado para Gaby, quien continua viviendo bajo los estándares de su género de nacimiento. La única persona que la apoya es su mamá y sus mejores amigos. El vecindario en el que vive no entiende su condición, sin embargo al final logra su objetivo de tener su fiesta de quinceañera.

De varias formas, este capítulo es controversial, debido a que los personajes transexuales casi siempre son representados en edades adultas, además que son interpretados por personas que son transexuales en la vida real, algo que no sucede cuando se trata de otro tipo de personajes. Por lo menos en Televisa ya ha habido otras historias de este tipo, pero los personajes casi siempre tienen problemas con adicciones o tienen una vida tormentosa. En el caso de Gaby, fue Santiago Emiliano, un niño cisgénero (se identifica con su género de nacimeinto) quien dio vida a una niña trans.

En esta historia Gaby vive una vida normal, yendo a la escuela, teniendo amigos y hablando con sinceridad de lo que le sucede, incluso de quien le gusta, sin vivir a las sombr; incluso contra la voluntad de su padre, quien lo abandaona debido a las burlas que recibía en el sitio de taxis en el que trabaja. Además muestran que el identificarse como transexual no implica el uso de hormonas o la intervención quirurjuca, sino que la transición va desde el trato que se recibe de terceros, como el pronombre con el que se se refieren a ella o la ropa que desea vestir.

El tipo de programa y el horario en el que se transmitió es clasificado como familiar y teniendo en cuenta que Televisa es considerada una empresa tradicionalista, defensora de los valores familiares como se hizo ver durante su época hegemónica, la realidad es distinta. La empresa ha ido cambiando, no porque deje de creer en la familia y en los valores que dan sentido a una sociedad ordenada, sino que por lo menos quienes proponen y autorizan este tipo de historias, saben que hay otras formas de vivir además de los arquetipos que han existido por décadas en la televisión. Aunque no veo porque la historia de Gaby debería preocupar más que las historias con escenas eróticas o violentas que tambien llegan a pasar en programas que salen en un horario catalogado como familiar.

Ese capítulo fue una de las emisiones que más raiting ha tenido de lo que va de la temporada, según lo dicho por la propia empresa. A una semana de su emisión, siguen apareciendo notas, videoreacciones o como es mi caso, una columna hablando sobre lo que se vio en El Dicho.

Aunque la propuesta es positiva y por supuesto que suma a la visibilidad de la comunidad transexual en la televisión mexicana, la producción no tomó en cuenta (o al menos eso pareciera) usar de forma correcta los conceptos, pues confundian la homosexualidad con la transexualidad, como si una condición estuviera relacionada con la otra por inercia. Además hubiera sido oportuno que mostraran una escena con un psicólogo que sirviera de pretexto para introducir en la trama datos importantes sobre el tema y no dejarlo todo a la interpretación de la audiencia. No todos los niños o niñas que son homosexuales van a buscar transicionar al género opuesto de nacimiento. Incluso cuando una persona transiciona, tambien lo hace su orientación sexual.

Enhorabuena por la propuesta de El Dicho, espero que continue esa apertura para mostrar diferentes historias en la pantalla mexicana y sobre todo que los libretos contengan más información para que el mensaje sea el adecuado. Lo positivo de ello es que quizá los padres o la familia de alguien que está descubriendose como transexual, pueden tener una idea distinta de lo que puede ser la vida de su hijo o hija, que no tiene porque caer en las drogas, la prostitución o ser asesinado(a), pues con el apoyo y amor de la familia, su vida puede tener de mejores opciones.

