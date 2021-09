El sábado descansando, después de una semana de trabajo duro, me distraigo y pongo Netflix y entre las recomendaciones, veo una serie que se llama el juego del calamar, no acostumbro a ver series coreanas o japonesas, solo anime, pero el primer capítulo me agradó, nuevas caras, la trama es buena, algo distinto que ver, pero se parece mucho a series como los Juegos del Hambre y Divergente, el estilo de Battle Royale.

La trama de la serie sigue un juego tradicional (que da título a la serie), que sólo termina cuando hay un ganador final. Sin embargo, este se vuelve sangriento cuando un grupo de personas, las cuales están demasiado endeudadas, son reclutados y deciden enfrentarse a un juego de supervivencia cuyo premio es de 45 mil millones de wones, lo que equivaldría a 771,071,875.65 en pesos mexicanos y donde sólo el vencedor de todos los juegos saldrá con vida y podrá con esa cantidad pagar todas sus deudas.

La mañana de este martes en México la serie surcoreana sigue en el primer sitio seguida por la tercera temporada de "Sex Education".

Por qué se llama "El juego del calamar, se llama así porque los jugadores o en este caso las personas que han preparado los juegos, deben dibujan diferentes formas geométricas (círculo, cuadrado o triángulo) en el suelo, que, en su conjunto, parecen formar un calamar. Si un atacante logra atravesar al defensor y entrar en la cabeza del calamar, se proclama a este cómo ganador del juego.

A mí me gusto esta serie, es algo distinto que ver, en mi opinión entra en el top de mis series favoritas, a lado de la más grandiosa que se ha creado Breaking Bad y Juego de Tronos; y como en cada columna te mando un fuerte abrazo y te invito a mantener una sana distancia, esto aún no acaba, hasta la próxima.

