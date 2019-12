El Número 12

LOS REGIOS SE GRADUARON EN EL MUNDIAL

Lo del club Monterrey en el Mundial de Clubes de la FIFA no puede causar otra cosa que no sea orgullo. Independientemente de los colores nadie puede negar que tuvieron un papel digno dentro de la justa mundialista y le dieron prestigio internacional al futbol mexicano.

Pese a perder 2-1 con goles de Keita y Firmhino, el juego frente al Liverpool fue sin duda la graduación futbolística del equipo regiomontano.

Antonio Mohamed jugó a lo que sabe: una defensa de cuatro aplicada en la marca y bien ordenada, las dos bandas con jugadores ligeros para correr todo el partido y un centro delantero jugando de poste.

Dentro del desarrollo del juego los norteños tuvieron 16 tiros a gol contra 12 de los reds e incluso se sentía mayor peligro cuando los dirigidos por el Turco rondaban el arco rival. La diferencia solo estuvo en la calidad del campeón de Europa.

Punto y aparte las actuaciones de ciertos jugadores de los rayados: Montes y Nico Sánchez estuvieron muy atentos a la marca y secaron por completo a David Origi y a los extremos cuando se metían al centro (el Cachorro dejó claro que está listo para el futbol europeo), Vangioni dio cátedra de cómo barrerse para recuperar la posición cuando Mohamed Salah lo superaba (fueron pocas las veces que el egipcio pasó al argentino), Dorlan Pabón disparó al arco como si no hubiera un mañana y fue un peligro constante por la banda derecha, Funes Mori marcó su gol 100 y demostró que es uno de los mejores jugadores de la liga.

Por último no puedo dejar de hablar del partidazo de Charly Rodríguez, el chico jugó como si fuera un partido de FIFA 20 y fue el auténtico jefe del mediocampo. Dribló hasta el cansancio, dio pases certeros e hizo conducciones que permitían a su equipo respirar cuando se veían asfixiados por el Liverpool.

¡Qué gusto que el futbol mexicano fue bien representado!

EL CASTIGO AL AMÉRICA SUB-17

Esta semana la Federación Mexicana de Futbol a través de la Comisión Disciplinaria anunció la sanción que tendrían los jugadores del América Sub-17 tras la desafortunada actitud que tomaron al cantar el himno feminista Un violador en tu camino a manera de festejo tras una victoria en el torneo local.

El máximo órgano de nuestro futbol les dio a los implicados un partido de suspensión además de una multa económica; por otra parte, el club América anunció que sus planteles de las categorías sub-17 y sub-20 recibirían a raíz de este suceso cursos sobre perspectiva de género impartidos por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

En estos cursos se abordarían temas sobre la situación de violencia contra las mujeres y las masculinidades. Además, los juveniles recibirán orientación de expertos sobre el uso de redes sociales, pues todo se desató cuando uno de ellos publicó el “festejo” en su cuenta personal de Facebook.

La sanción de la FEMEXFUT puede dividir opiniones sobre si es justa o no, y por lo menos la dirigencia águila ha decidido (para sanear la imagen del club) “concientizar” a sus futbolistas sobre las acciones que tomaron, aunque se puede cuestionar si basta con cursos y talleres de algunas horas.

¿Por qué resulta insensible e inconsciente burlarse de Un violador en tu camino?

Para empezar habría que entender que este perfomance e himno nace como una protesta del colectivo feminista La Tesis ante las múltiples y masivas violaciones a los derechos humanos (detenciones arbitrarias, tocamientos, vejaciones, violaciones sexuales, etc.) de las manifestantes dentro de las marchas en Chile.

Nace para evidenciar la brutalidad del Estado chileno y cómo ni el sistema ni las instituciones han respondido efectivamente a las denuncias que se han hecho de estas faltas.

Un violador en tu camino es una exigencia de justicia, no una canción que se ponga en el antro. En palabras de Nallely Pérez, integrante de distintos colectivos feministas de la Ciudad de México, el himno denuncia “con intención de que todo mundo se entere de la violencia que no se ve pero está ahí; nos jode, nos violan, nos matan, nos desaparecen, nos revictimizan, no nos creen, no nos escuchan”.

Por ello la estrofa que dice “el Estado es un juez, que nos juzga por nacer y nuestro castigo, es la violencia que no ves”.

Habría entonces que plantearse por qué estos jugadores decidieron hacer mofa de Un violador en tu camino, de qué se burlaban mientras danzaban y coreaban las estrofas del himno. Y aunque la respuesta puede ser que simplemente “la canción está pegajosa” o “da risa el remix”, no podemos dejar de lado que tuvieron que escuchar la letra y que a pesar de ello decidieron seguir adelante.

Sobre esto Nallely Pérez agrega “¿por qué si vives en México y tienes noción de todas las mujeres y niñas que han sido arrancadas de sus familias y asesinadas te quieres burlar de eso? Yo me preguntaría si esos futbolistas están conscientes de la denuncia que hace la canción. Eso es lo que duele, que no se pongan a pensar, ni a escuchar ni a reflexionar sus acciones”.

Lo cierto es que hay que hacer algo ante estas manifestaciones que consciente o inconscientemente ridiculizan la lucha diaria de miles de mujeres, sobre todo en estos tiempos donde la polarización de temas como la violencia de género y las conductas machistas promueve la desinformación y la falta de empatía.

Les dejo queridos lectores el link del video de los jugadores y la letra de Un violador en tu camino. Vean, escuchen, lean y saquen sus propias conclusiones.

UN CLÁSICO ESPAÑOL SIN CHISPA

El pasado miércoles se disputó una edición más del clásico español Real Madrid vs Barcelona y pese que a todos nos prometieron un partidazo lo cierto fue que nos dieron un decepcionante empate a ceros.

El Barcelona no pesó como local y durante todo el encuentro el quipo estuvo partido por la mitad, la defensa fue un desastre y de no ser por Ter Stegen el cuadro blanco se hubiera llevado la victoria. Ni siquiera el gran Messi pudo conjuntar a sus compañeros que se veían dispersos y sin entendimiento dentro del campo.

Suárez y Griezmann nunca supieron asociarse así como Frenkie de Jong y Sergi Roberto. Si algo se le puede cuestionar a Ernesto Valderle es que su Barcelona no ha encontrado mejoría en su ya bastante tiempo al frente del banquillo y no solo eso, incluso lo ha alejado del juego de toque que históricamente los ha caracterizado. En este clásico y a lo largo de la liga el entrenador ha demostrado que un equipo como el blaugrana le queda muy grande.

Por su parte Zinedine Zidane ha encaminado poco a poco al Madrid para retomar su mejor juego y pese a que siguen existiendo problemas en el aparato defensivo, frente al Barcelona mostró un planteamiento atrevido y optó por una presión alta.

Al inicio de esta temporada al Madrid le faltaba alguien que equilibrara su medio campo pues Modric no pasaba por su mejor momento (por ello la insistencia de Zizou por Pogba en el mercado veraniego) pero después del clásico quedó claro que el todo terreno llamado Federico Valverde es el mediocampista que hacía falta, siendo la nueva joya del cuadro merengue. El uruguayo dio un juego espectacular, siendo el box to box, el que iba de área a área, le daba lo mismo ser el que remataba o el que le quitaba balones a Messi.

Al final fue un juego entretenido por culpa de las defensas y no tuvo goles porque ni a Bale ni a Benzema les dio por aparecer en el encuentro.

ACLARACIÓN

