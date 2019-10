El Número 12

QUÉ BUENO QUE TENEMOS AL SUBCAMPEONÍSIMO

Durante toda esta semana los queridos aficionados del Cruz Azul han estado en un sueño del que no quieren despertar, han volado sobre las nubes blancas y experimentado el orgullo y la arrogancia que significa ser un hincha de los grandes del futbol.

Hoy los aficionados celestes no quieren que nadie los despierte, quieren seguir compartiendo memes sobre su aplastante e inverosímil victoria 5-2 sobre las águilas del América y retomando aquella famosa canción de los noventas interpretada por Cindy Lauper y adecuándola al contexto, hoy los celestes just want to have fun.

Y aunque me alegro de toda la algarabía producto de la goleada a los azulcremas, hasta hace poco se destapó que el club deportivo Cruz Azul y sus dirigentes tienen muy poco que celebrar pese a la victoria deportiva y a continuación les con contaré por qué.

Resulta que el pasado tres de octubre el periódico capitalino Eje Central publicó un reportaje sobre las actividades fraudulentas que los hermanos Álvarez y compañía habían estado realizando a costa del club de futbol.

Entre estas actividades se encuentra la creación de una empresa allá por el año de 1992 en Islas Caimán, la cual fungía como aseguradora del club, siendo el negocio del siglo por las cantidades que se manejaban dependiendo del éxito deportivo del equipo de la cementera.

La cosa funcionaba de la siguiente manera: Billy y Alfredo Álvarez junto con el resucitado Víctor Garcés crearon en el paraíso fiscal de aquél país la empresa y reasguradora Blue Eagle Re, con la cual como directivos del Cruz Azul firmaron un contrato donde reaseguraban al club.

En el contrato se estipulaba que el Cruz Azul pagaría una póliza de 40 millones de dolarucos al año; si lograban el campeonato la reaseguradora le daría un millón de dólares al equipo cementero, pero si no alzaban la copa, los 40 millones quedarían en las arcas de la empresa y por consiguiente en los bolsillos de los Álvarez.

Imagínense queridos lectores qué negocio tan más bueno y sabrosón se traían los gañanes directivos de la máquina. Y claro, si habláramos de un equipo que sí es capaz de levantar campeonatos como los Tigres o el América, pues diríamos que los Álvarez y Garcés no son las personas más listas del mundo, pero no. Billy y compañía encontraron a la gallina de los huevos de oro al asegurar con sus compañías al equipo con una de las sequías de títulos más importante de los últimos tiempos.

Ahora entiendo por qué siempre se les veía a los directivos tan tranquilos pese a las dolorosas finales perdidas contra el América o aquella contra el Monterrey. Mientras el Cruz Azul perdiera, más y más millones llegarían.

Y aunque Blue Eagle Re cerró sus puertas en el 2008, durante 14 años Billy, Alfredo y Víctor presuntamente recibieron al año 40 millones de dólares de la cementera.

Hoy estos personajes seguro estarán diciendo “QUÉ BUENO QUE TENEMOS AL SUBCAMPENÍSIMO”.

Acá les dejo el link del reportaje: Eje Central

EL DEBUT DEL TRI

Como ya me pasé del espacio que me permiten para esta columna por el drama azul, solo les escribo de pasadita que México hizo su debut en la Nations League el día viernes contra Bahamas, se ve que al quipo aún le falta trabajo y en la transmisión se vio a un Martino haciendo corajes más de una vez.

En cuanto a los jugadores: Salcedo y Araujo siguen teniendo una fiesta en la defensa, JJ Macías demostró que puede con la camiseta del TRI, Córdova le echó muchas ganas pero le faltó talento, el Chuky y Héctor Herrera tomaron con seriedad su papel como líderes y capitanes del plantel y para mí, lo más valioso fue la certeza que seguramente se llevó el Tata al ver en Cristian Calderón (Necaxa) y Jorge Sánchez (América) a dos jugadores con condiciones para competir al más alto nivel y pelearle a Gallardo y Layún los laterales de la selección mexicana.

OJO CON NORUEGA

Ahora sí para terminar quiero recomendarles que le echen un ojito a la selección mayor de Noruega en estas fechas FIFA. Les aseguro que valdrá la pena sobre todo por ver jugar al mediocampista estrella de la Real Sociedad, Martin Ødegaard y a la revelación de la presente edición de la Champios League quien además es el líder de goleo, el delantero de tan solo 19 añitos perteneciente al RB Salzburgo Erling Braut Haland. Seguro estoy que en el futuro estos dos le traerán muchas alegrías a quienes nos gusta disfrutar el futbol.

Y si alguna vez te pones triste querido lector porque tu crush no te escribe, recuerda que los únicos dos aficionados que recibieron a la Selección Mexicana en Bahamas fueron completamente ignorados por los 23 jugadores.