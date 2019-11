El Número 12

¿ENTRA UNAM A LA LIGUILLA?



Agghh nuegstro queggido fughtbol mexicano… con dos jornadas por disputarse en la fase regular del torneo cerca de 7 equipos aún tienen aspiraciones matemáticas para entrar a la liguilla de este Apertura 2019 y quienes tienen en sus manos la calificación son los Pumas de la Universidad Nacional.



Puede que algunos no lo sepan, queridos lectores, pero yo soy aficionado del cuadro felino y honestamente no sé qué tan feliz me pone saber que los Pumas dependen de sí mismos para entrar a la fiesta grande.



El juego que ha desarrollado el cuadro dirigido por Michel ha tenido altibajos, más bajos que altos e incluso Carlos González, goleador del equipo, ha presentado un notable deterioro en su juego y no han tardado en salir rumores sobre la incomodidad del paraguayo en la institución y su posible salida al terminar el torneo.



La realidad es que no se cuenta con una plantilla competitiva, los canteranos como Mozo, Iniestra o Quintana no han dado ese salto de calidad que ya muchos esperamos y no hay jóvenes promesas como en su día fueron Pablo Barrera o Jesús Gallardo, los extranjeros han bajado su nivel respecto a torneos anteriores (sobre todo Malcorra, y el ya mencionado González) y no existe solidez en ninguna de las zonas del campo. Son como un barquito de papel dentro de un charco esperando que una fortuita ráfaga de viento los lleve a la orilla.



¿Ustedes qué prefieren? ver al cuadro auriazul en la fase final aunque haga un papelón como las últimas liguillas donde los Tigres los eliminaron por goleada o es mejor que nos llegue la decepción desde temprano al quedar eliminados en la fase regular.



No sé ustedes, pero creo que equipos como el Monterrey o hasta el zombie llamado Pachuca (por aquello de que parece muerto pero todavía camina) ofrecerían un mejor espectáculo al enfrentarse a los punteros del torneo local.



¿RESURGE EL REAL MADRID?



A quien parece irle mejor es al Real Madrid de Zidane, que en sus últimos dos partidos (contando Champions y Liga) ha marcado 9 goles, el aparente resurgimiento del cuadro merengue viene contra dos equipos que no supieron cómo jugarle y que nunca lograron detener a los extremos.



Tanto Rodrigo frente al Galatasaray y Hazard contra el Eibar dieron cátedra sobre el juego por los costados y marcaron una diferencia definitiva en sus respectivos encuentros, siendo el principal beneficiado en ambas ocasiones Karim Benzema.



Parece que Zidane poco a poco va encontrando las piezas para su equipo y aunque se sigue viendo dubitativo en la defensa, este equipo siempre da lo mejor de su juego en la segunda parte del año futbolístico. Mucho cuidado con el Madrid.



LA ORQUESTA DE LEICESTER



El partido del Leicester City vs el Arsenal de este sábado fue un verdadero deleite, los dirigidos por Brendan Rodgers están jugando a un altísimo nivel y su medio campo se lleva todas ovaciones de pie. Lo que hacen Ndidi, Tielemans y Maddison recuerda mucho al Barcelona de Guardiola de aquél 2008. Ndidi es una aspiradora que no solo roba balones, sino que los entrega con sentido a sus compañeros, Tielemans tiene ese toque que recuerda a Xavi Hernández y da unos pases extraordinarios a la delantera de los Foxes y James Maddison es el jugador polivalente, al que le da lo mismo tirarse a los costados, ser media punta o colaborar en la línea de tres, en cualquier posición siempre tiene en mente el arco rival y ayuda a quien lo rodea a llegar al gol.



No es sorpresa que hasta este momento ocupen el segundo lugar de la Premier League y que poco a poco se estén consolidando como una fuerza que posiblemente se mantenga entre el “Big Six” o los seis más fuertes de la competición inglesa.



Y recuerden estimados lectores: si compran su carrito de uso fíjense que no deba nada, no les vaya a salir como el Veracruz de Fidel Kury.