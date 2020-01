El Número 12

¡Das pena, Cruz Azul!

Tras el terrible e irreparable vacío que me dejaron los Tiburones Rojos de Veracruz tras su desafiliación de la Liga MX, pensé que nunca me repondría, que esta, su columna, no volvería a ser igual sin la colorida y atrayente mediocridad del Tibu. Pero gracias a los dioses del balón tenemos al Cruz Azul.

Si tú pensaste que dejar a tu ex ha sido de las peores decisiones que has tomado en la vida, no te quiero contar lo que debe de estar sintiendo el cuadro cementero. Tras la salida de Ricardo “el todas las puedo” Peláez, el equipo ha vuelto a la calle de la amargura, volviendo a las viejas prácticas, con un director deportivo sin peso como lo es Ordiales, un DT al que le preguntan qué refuerzos traer pero le terminan llevando los que la directiva quiere y una plantilla que se termina de armar hasta la jornada 15.

Las derrotas contra San Luis y Atlas fueron merecidas. A Dante Siboldi se le ve incómodo con el plantel que tiene, los jugadores se echan a la hamaca, muy pocos desquitan el sueldazo que les pagan y por si fuera poco, dentro de toda la crisis podrían terminar quemando a prospectos juveniles como el “chaquito” Giménez.

Este proyecto es una bomba de tiempo y ante la presión de desarmarla el primer engranaje en remover será el estratega uruguayo. Habrá que ver cuánto tiempo tardará la Cooperativa en darse cuenta que los detonadores del aparato están más arriba y se apellidan Álvarez y Garcés.

¡Gracias Cruz Azul! Gracias por ser el sustituto perfecto de los jarochos. Gracias por darle sabor a esta columna y a nuestro querido y roto futbol mexicano.

Los jueves en la noche

A los directivos de la Liga MX se les prendió el foco y este Clausura 2020 incorporaron como novedad la transmisión de algunos juegos los jueves por la noche, lo que significa para los aficionados ver más partidos de futbol a la semana, menos juegos que se transmitan de manera simultánea y un mejor rating para equipos que se ven eclipsados por escuadras con mayor convocatoria.

Además, el aspecto publicitario también se ve beneficiado, pues al haber un único partido en determinado horario, los patrocinios dentro de las transmisiones de TV se vuelven más rentables.

Qué bueno que los directivos de la Liga Mx copiaron este modelo a los vecinos del norte, ahora solo falta que los contratos televisivos se manejen colectivamente para que haya una mayor competitividad y un reparto equitativo de las ganancias en nuestro futbol, así como la hay dentro de la NFL. Se vale soñar.

Quiero señalar que el partido debut de estos jueves por la noche fue entre los Bravos de Ciudad Juárez y los Pumas de la UNAM, con un 4-4 de locos. Al pobre Michel casi se le iba la boca de lado de tantos corajes con su defensa. Lo bueno es que la ofensiva felina está funcionando. Pronto les traeré mi opinión sobre el plantel que se armó para este semestre.

¡Aguas con mis poderosísimos Pumas que este año es el bueno!

La primera mujer arbitro en Arabia

Históricamente el Medio Oriente ha sido una de las regiones con menores posibilidades para que las mujeres se puedan desarrollar laboral y profesionalmente, pues su cultura se ha visto permeada por ideas retrógradas, conservadoras y machistas en contra de ellas, por lo que cada paso hacia un ambiente de equidad resulta una victoria que ha de nombrarse.

La victoria que les voy a contar el día de hoy es la de Sham AlGhamdi, una jóven originaria de Arabia Saudita que recientemente se ha convertido en la primer árbitro profesional mujer de ese país.

Sham AlGhamdi tiene 23 años y se ha convertido en árbitro profesional, su lugar de trabajo será la Women Jeddah League, una liga regional en Yeda, ciudad perteneciente a Arabia Saudita. Shad espera que la liga crezca y se vuelva nacional. Mientras tanto ella busca su sueño, pitar un Mundial de Futbol, algo que no se ve lejano si tomamos en cuenta que ha trabajado con la FIFA en pro de fortalecer sus capacidades arbitrales.

La lucha diaria que comparte la humanidad para romper moldes tiene en sus adentros a figuras inspiradoras que, como en el caso de Sham AlGhamdi, nos animan a ser quienes queramos y perseguir nuestros objetivos.

El fútbol derriba muros en Arabia: Sham AlGhamdi, la primera mujer árbitro del país

Y recuerden, hay que tener constancia para dominar cualquier disciplina. Claro ejemplo es el Pikolín Palacios, quien jornada a jornada se esforzaba al máximo por ser el central más tronco de la Liga.

Hasta la próxima, queridos lectores.

