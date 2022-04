El Presidente no vota en Hidalgo

Disfrutando un ambiente de normalidad democrática, han dado inicio las campañas políticas de quienes aspiran a gobernar nuestro Estado, diversos factores habrán de incidir en el ánimo de los votantes, inexorablemente el proceso de revocación de mandato a realizarse el domingo 10, va a alterar el proceso electoral local; ese día no podrán realizar actos de concentración de contingentes y deberán respetar no hacer campaña en lugares que estén cerca de las mesas de votación, los ciudadanos habrán de reflexionar si es conveniente o no participar en ese ejercicio, que en los hechos se ha convertido de revocación a uno de ratificación de mandato, ejercicio que es totalmente innecesario porque al ser convocado y promocionado por el Presidente, destruye el origen mismo de la figura revocatoria que en esencia es una herramienta democrática de la ciudadanía.

Otro proceso que buscará incidir en los electores es la discusión y aprobación en su caso de lo que se ha llamado la Reforma eléctrica, los debates, argumentos y votos se van a convertir en un motor de definición en el voto local, mucho se ha hablado de supuestos pactos de vender el voto de la fracción priista de la cámara de diputados a cambio del triunfo de la candidata de la coalición del PRI, PAN PRD Carolina Viggiano, flaco favor le hacen a la candidata, lo que era un rumor, se convirtió en sospecha real, gracias a la iniciativa de Reforma eléctrica que presentó en la Cámara de Diputados el coordinador de campaña de la Lic Carolina Viggiano, en el PRI trataron de atajar el asunto diciendo que lo había presentado como una propuesta personal, algo imposible que suceda, en el PRI los Diputados no presentan iniciativas o toman la palabra si su coordinador no está de acuerdo; a quienes quieren ganar no en las urnas sino en negociaciones políticas deben saber que en Hidalgo no vota el Presidente López Obrador, ejercemos el voto muchos Hidalguenses que nos informamos, tenemos criterio y dignidad e instituciones electorales fortalecidas que juntos no habremos de permitir se burle el voto popular.

A los ciudadanos nos interesa conocer de los Candidatos, cual es su visión sobre los problemas en las regiones del Estado, que seamos escuchados, que conozcan que vocación consideramos tienen nuestras regiones y cual es nuestra visión para lograr avanzar y progresar; en la región de Tulancingo, la Otomi Tepehua, y la sierra estamos en posición de hacernos escuchar, todos juntos Autoridades y ciudadanía por encima de preferencias políticas, estamos inmersos en un ejercicio que espero se realice al interior del Estado; convocados por el Presidente Municipal de Tulancingo Lic. Jorge Márquez hemos establecido un dialogo amplio entre muy diversos sectores de la población, se están consensando visiones, ideas y vocaciones, es gratificante ser parte de este ejercicio ciudadano donde nos une el amor a nuestra tierra, el ánimo de aportar y progresar y la decisión por exigir lo que nos corresponde; esperamos que los candidatos esten a la alturay en lugar de recetarnos discursos huecos, sean receptivos, no se trata de ideologías o partidos, se trata de comprometer el futuro dialogando todos con los candidatos, la decisión del voto queda a la valoración personal, que gusto da ser repreentado por autoridades que se interesen, escuchen y encaucen, Hasta la próxima.

B. GERARDO RODRÍGUEZ MENENDEZ

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo