El Trono de Hierro y… ¿Betty la Fea?

A la distancia, la preparatoria me parece un periodo principalmente de ocio. Recuerdos de clases… sí, los hay; algunos incluso conmigo en ellas. No obstante, mayor espacio ocupa en mi memoria el sinquehacer de la época. El plantel en el que estudié tenía jardineras entre los edificios; en ellas encontrabas estudiantes que, guarecidos a la sombra de altos árboles, hacían las cosas propias de adolescentes: comer, dormir, nada.

Ahí, entre mochilas y tortas de tamal, convencí a mis amigos de que ‘Yo soy Betty la fea’ era el fenómeno televisivo del momento y debían conocer su historia. La primera vez que les hablé de la telenovela colombiana les habré parecido simpático por el chiste. Poco después comencé a ser molesto porque notaron que mi fascinación era genuina y nadie quería discutir conmigo si don Armando era o no un desgraciado.

Pasaron semanas, tal vez meses (recordemos que la emisión comenzó en 1999 y terminó un par de años después), antes que alguien cediera ante la insistencia de un fan empedernido. A partir de ahí los demás cayeron como fichas de dominó y al poco tiempo la jardinera de nuestras reuniones se convirtió en un foro abierto de discusiones apasionadas en las que, al final y gracias a la participación colectiva (los griegos habrían muerto de envidia), tras varios meses llegamos a un consenso: Betty debió haberse ido con el francés.

Probablemente tiene que ver con la edad, pero aquella forma de interacción social alrededor de un producto televisivo luce bastante más romántica y atractiva que lo que hacemos por estos días. Especialmente luego del ______ (escriba aquí el adjetivo que considere conveniente) final de Game of Thrones.

La serie producida por HBO y basada (al menos en principio) en los libros del autor George R. R. Martin, lleva ya varios años de popularidad cuyo pináculo pudimos presenciar durante las últimas semanas. Pues con motivo de su última temporada el llamado tren del mame recorrió todas las vías posibles. No únicamente los que vimos la serie estuvimos dispuestos a hablar al respecto, sino también lo hicieron aquellos que no, quienes bajo la bandera del fastidio manifestaron un elitismo cultural muy de la era de redes sociales, en la que mantenerse al margen de las tendencias globales es una especie de triunfo y cualidad envidiables.

Hace unos años comencé a ver series en compañía de mi madre, a quien después de algunas le escuché decir: “son como las telenovelas, pero mejores”. La frase ha cobrado un nuevo significado para mí tras las últimas semanas; pues hasta entonces la había visto como un juicio comparativo (tan injusto como cualquier otro) entre uno y otro productos culturales, sin reparar en que también cabe el símil entre los fenómenos sociales que generan a su alrededor.

Eran especialmente significativos para mí los finales de viernes de las telenovelas. Aprovechando que habría un par de días entre episodios, las televisoras dejaban los nudos dramáticos más intensos para ese día, para que uno pasara el fin de semana relamiendo sus bigotes con la impaciencia de llegar a la escuela u oficina para discutir los pormenores de la historia en cuestión. Algo similar sucede con la llamada época de oro de las series, cuyo formato general de entrega es de un episodio semanal (aunque servicios como Netflix rompen el esquema y obligan a pasar fines de semana enteros entre cobijas y comida chatarra hasta concluir temporadas completas).

Sea a cuentagotas o rajatabla, el fenómeno suele ser más o menos el mismo, personas con los dedos impacientes por compartir sus opiniones. La inmediatez, por supuesto, es una de las grandes diferencias entre las épocas. Ya no es necesario esperar al lunes (aunque aun así lo hacemos), apenas dos segundos después de cualquier escena se puede decir algo al respecto.

En esta ocasión, además, las personas buscaron sitios de encuentro para disfrutar en compañía los episodios de la serie. En ejercicio de retrospectiva, imagino un bar concurrido en viernes para saber qué iba a hacer Soraya Montenegro con la maldita lisiada en María la del Barrio, o una sala de cine repleta para averiguar si Johnny se quedaba con Tania o Ana María en Dos Mujeres un Camino.

Mi madre dijo que las series eran como las telenovelas y ahora veo que las personas que vemos unas somos iguales que las que veíamos las otras, pienso también que tal vez somos iguales a aquellas que existieron cuando las historias contenidas en libros se leían ante una multitud y no en actividad solitaria y que también así de iguales somos a los que escucharon historias de quienes las sabían, aun antes de los libros. Tal vez nos gusta escuchar historias y hablar de ellas. Tal vez eso es lo que somos.

Respecto a la discusión del momento sobre si es mejor Breaking Bad o Game of Thrones, quiero dejar muy claro, por si aún no lo he sido, que voy a volver a ver Yo soy Betty la Fea (por séptima ocasión).