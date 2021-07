El amor, la selección y el marketing de TV Azteca

Si tu crees que esto fue orgánico y no sembrado, no entiendes mucho de cómo se comercializa el futbol como entretenimiento en México y no como deporte.

No está mal, solamente hay que meterle más cabeza y análisis.

Digitalmente la rompió pero, ¿y el futbol?

Eso solamente. pic.twitter.com/Llxda5hPkE