El caso de Karen, una excepción a la realidad

Esta semana pudimos ser partícipes de la cobertura mediática que se le dio al caso de Laura Karen Espíndola, los hashtags en twitter, y la "inmediatez" con la que autoridades y medios lograron cuartar una historia, que quizá....solo quizá ya estaba escrita.

Comencemos con los conceptos

La historia de desaparición de Karen inició con un tweet que su hermano publicó, de inmediato la foto y la captura de pantalla de la conversación que tuvo con su mamá en donde expresó la preocupación por un taxita "sospechoso y grosero" se hicieron virales.

Afortunadamente con el paso de la horas, Karen llego a casa, ella tuvo la oportunidad de volver a hablar con sus padres y abrazar a sus hijos y aunque los machitos no tuvieron el final de nota roja que esperaban, Karen es la escepción a las historias de feminicidos en el país.

Cifras de la ONU refieren que en México mueren (en promedio) 10 mujeres al día, Karen regresó, pero no así Cintya Gabriela, a quién encontraron asesinada dentro de la cajuela de un taxi, con golpes en el tórax y amarrada de manos, tampoco Ana Daniela en Guanajuato, asfixiada al pie de su cama, y quien fue asesinada por su novio, o Ana Citlaly hallada en una casa en construcción con el rostro completamente desfigurado y violada. Y así como ellas podría decirte los más de 3,000 casos sin resolver que existen en el país. Pero no......La atención de todos se centra en que si Karen no es como se mostraba en la foto, que si llego "borracha" a ver a sus padres, que si porque estuvo en el bar, que si los jugadores del club america junto con unos supuestos marinos hacen la parodia de "Un violador en tu camino" y el porque sólo es "un juego"....Al parecer siempre hay temas "más importantes" a tratar que la desaparición, violación y muerte de mujeres.

¿Por qué cuesta tanto admitir que estamos frente a un grave problema? ¿Por qué en lugar de juzgar en dónde y con quién estaba, no nos alegramos de que Karen no fue asesinada?

¿Por qué mientras escribo esto, muchas mujeres estan muriendo?

La violencia contra las mujeres en México sigue a la alza, de acuerdo con el informe de Índice GLAC-El Financiero, en los últimos cuatro años los feminicidios incrementaron 111% y su evolución histórica ha registrado un crecimiento constante.

Veracruz, un estado sumido en la crisis que Duarte dejo, fue la entidad que más feminicidios registro entre enero y octubre de 2019 según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En 2015, la tasa de feminicidio fue de 0.7 por cada 100 mil mujeres, equivalente a 411 casos totales, y en 2018 la tasa alcanzó 1.48 feminicidios, equivalentes a 891 casos....sin embargo, aunque no se tiene el cierre completo de este 2019, estoy muy segura que superará el porcentaje de esos años.

Pero todos siguen necios en negar que la situación es insostenible, que por cada meme que busca hacer mofa de los feminicidios, la violencia de género y las marchas feministas, se enconden machitos que tarde o temprano (de no atenderse) incurrirán en delitos que atenten contra la vida y dignidad de las mujeres.

Karen no fue secuestrada, Karen no desapareció, a ella no la encontraron tirada en un terreno baldío, desnuda, violada, desmembrada o torturada. Karen esta a salvo (lidiando con comentarios, consejos y opiniones que no pidió) pero VIVA.

A los medios, ya demostraron ser eficientes para adquirir los videos, bien, que con la siguiente desaparecida desempeñen un rol importante y contribuyan a la búsquedad y no sólo al amarillismo, que tando daño ha hecho a la labor periodística.

A las autoridades, el caso de Karen ya esta cerrado, pero hay MILES que espero sean resueltos con la misma prontitud que demostraron.

A la sociedad en general, a seguir compartiendo cada ficha de búsquedad, a ser empáticos y tener esa conciencia social que tanto nos hace falta.

A ti machito sin escrúpulos a dejar de burlarte, porqué si esto sigue a la alza, no sabemos si tu madre, hermana, novia o amiga sea la siguiente.

Ojalá todas las mujeres que aún no aparecen sean Karen.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.