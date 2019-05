El complot contra la raza árbol

La hermosa Raza Árbol, además de ayudar a anclar y mantener la energía cósmica proveniente de los soles circundantes de la galaxia y nutrir el sol intraterreno de Gaia, también cumple otras funciones importantes: la transmutación energética y la purificación de los ambientes.

Esto viene a cuenta pues los seres humanos generamos, en mayor o menor medida, energía densa. Para ello, nos han colapsado física, mental, emocional y energéticamente a través de hábitos autodestructivos implantados por las razas involutivas de origen extraterrestre.

Este colapso se crea a través del consumo de alimentos chatarra, carne, sustancias toxicas (alcohol, drogas y cigarrillos), productos industrializados, vacunas, medicamentos y hasta la implantación de dogmas religiosos, sociales, económicos y entornos tóxicos que nos generan miedo, confusión y desconexión de nuestra divinidad.

¿POR QUÉ COLAPSAN LOS CUERPOS?

Nuestros cuerpos son contenedores de conciencia por naturaleza. Fueron hechos para que manifestemos la máxima universal que es “traer el cielo a la tierra”, mejor conocida como la multidimencionalidad.

Pero, al mover (con el colapso) la balanza de los cuerpos son desequilibraron, para que con estos hábitos, produzcamos otro tipo de energía, el cual es el ALIMENTO de esas razas extraterrestres.

Nos ven como “su ganado energético”. Nos engordan, pues, nos quieren ofuscados, enfermos, adictos, temerosos, ignorantes, divididos y desconectados de nuestra conciencia.

LOS ARBOLES AYUDAN A TRANSMUTAR

Como lo comenté al principio, una de las características de la Raza Árbol es transmutar la energía densa, así como la purificación de los ambientes que constantemente son contaminados por las industrias y la dispersión de la energía proveniente del petróleo.

Su papel es similar a la transmutación que se crea cuando se tira el desperdicio orgánico en una composta. En este proceso alquímico, aquello que en apariencia está podrido y es nocivo, se trasforma en nutriente para la tierra.

Es por ello que las razas involutivas detestan a los árboles. Un ejemplo es el ritual satánico-navideño (“satán” es la energía densa que se genera y es la misma que se trae en la llamada “semana santa” aunque en realidad es la “semana de satán”) en la que se corta un árbol para tenerlo de adorno y celebrar el nacimiento de “un salvador” (es en honor al dios reptil Enki).

AISLANTES: ASFALTO Y CAUCHO

Para desenraizarnos de la PACHAMAMA y anular los efectos de transmutación de la raza árbol, y seguir explotando a la humanidad, se crearon prácticas de desconexión más “eficientes”.

Primero nos aislaron de ese contacto sagrado, es decir, nos dijeron que teníamos que usar zapatos de caucho (que es un aislante energético) para que no nos lastimáramos o no contraer alguna enfermedad o ser picados por algún insecto (manipulación a través del miedo).

Incluso, el no usar calzado fue implantado en el subconsciente como un símbolo de pobreza, cuando en realidad, andar descalzos es la puerta a la abundancia, sanidad y conexión divina.

Las ciudades son GRANDES CORRALES para concentrar al “ganado humano” (no es casualidad que la mayoría de las actividades humanas estén ahí) hechos de asfalto, un derivado de la energía densa llamada petróleo, una sustancia altamente toxica.

Para rematar, las ciudades están prácticamente rasuradas de árboles. Los árboles que están ahí, son Grandes Guerreros que están ayudando increíblemente a la humanidad y al ambiente.

Me he percatado que, en el Estado de México y la propia Ciudad de México, se están agujerando (con taladros) los troncos de los árboles para vaciarles petróleo… ¿Con qué intención?, saca tú la conclusión.

Aunque estemos presenciando una de las mayores tormentas y haya millones de personas aún dormidas (inconscientes), se está registrando un gran cambio, pues la conciencia de Gaia y de muchos otros seres está despertando. Aunque se aferren los seres involutivos, saben que la batalla la tienen perdida.

La próxima semana, concluiré el tema, compartiendo algunos consejos para recalibrarnos con estos grandes seres y otras plantas.

ACLARACIÓN: Abre tu mente y lee como si fueras un principiante, haciendo a un lado lo que sabes, o lo que crees saber, para tomar en cuenta otro punto de vista. Esto no es dogmático, si las ideas, reflexiones o sugerencias te sirven, tómalas. Si no, deséchalas, no pasa nada.



Te dejo estos dos links sobre el tema de la energía del petróleo:

Petróleo: el residual material-energético producto de guerras Parte I.

Petróleo: el residual material-energético producto de guerras Parte II