Durante este fin de semana la plataforma de entretenimiento Netflix rompió nuevamente récord de visitas con el nuevo documental denominado “El estafador de Tinder”, el cual visibiliza los elementos negativos de lo que hoy conocemos como redes sociales y la gran vulnerabilidad a la que estamos expuestos al proporcionar datos, aceptar términos y condiciones y no tomar las precauciones suficientes o necesarias al momento de relacionarnos en esta gran red llamada internet.

Tinder es una plataforma global de citas que tuvo su lanzamiento oficial en el año 2011 pero fue hasta el año 2014 cuando fue considerada plataforma del año al contar con alrededor de más de 50 millones de usuarios y si bien muchos saben que la información es poder, hoy por hoy es una realidad que las plataformas digitales cada vez tienen más valor monetario aunque para el usuario sean de acceso “gratis” por la cantidad de información y datos personales que se tienen como requisito indispensable para abrir cualquier tipo de cuenta digital.

Los bancos en su momento eran los principales vendedores de carteras de información por evidentes razones, sin embargo, hoy los que realmente continúan monetizando cada vez más son los dueños de toda la información que se encuentra a través de las redes sociales.

El estafador de Tinder muestra hasta qué punto las redes sociales pueden ser manipuladas para crear una vida alterna que permita mostrar lo que cada persona necesita. Tal como fue el caso de Shimon Hayut que a través del uso de esta red contactó a distintas víctimas para defraudarlas con grande sumas de dinero.

También gran controversia provocó este fin de semana este documental porque las criticas giraron en torno a la responsabilidad de las víctimas, en este caso de las mujeres por caer en la estrategia de este joven árabe y otorgar no solamente cantidades de dinero si no también cuestionar el “amor romántico” que tuvieron alrededor de ellas.

El final claramente no fue el que todos esperaban y si bien no pretendo da un spoiler del documental, lo que no debemos perder de vista es la responsabilidad que tenemos cada una de las personas que decidimos acceder a redes sociales y brindar cualquier tipo de información y sobre todo involucrarnos de manera sentimental y hasta qué nivel o que acciones llegamos a hacer y aceptar con lo que creemos es una “persona real o confiable” detrás del monitor y sobre todo hasta que punto la vida que demuestra a través de sus diversas redes tiene que ver con la realidad o solo queda en ficción.

