El expediente de Cipriano Charrez

Un auto se incendiaba con un joven dentro y Cipriano Charrez Pedraza estaba sentado en la banqueta.

El 6 de febrero de 2019, Cipriano Charrez declaró ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, como parte del proceso que el partido inició de oficio por la muerte de un joven durante un accidente automovilístico en Ixmiquilpan la madrugada del 6 de octubre de 2018.

Después del accidente, “crucé la avenida y me fui a sentar a la banqueta. Permanecí alrededor de una hora allí hasta que llegaron la policía, los bomberos y una ambulancia. Después me retiré para hacerme un chequeo médico”.

Sin embargo, Morena desestimó sus argumentos. Estas son las preguntas que respondió el exalcalde de Ixmiquilpan por el incidente en la carretera federal México-Laredo, a la altura del libramiento Cardonal, colonia El Fitzhi.

-¿Que usted viajaba en una camioneta tipo Raptor marca Ford de color blanco con placas HJ-43-135 del Estado de Hidalgo, sobre la carretera federal México-Laredo a la altura del libramiento el Cardonal colonia El Fitzhi, en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, en la madrugada del día 6 de octubre de 2018?-.

Sí

-¿Que usted conducía una camioneta tipo Raptor… marca Ford de color blanco con placas HJ-43-135 del Estado de Hidalgo, sobre la carretera federal México-Laredo a la altura del libramiento el Cardonal colonia El Fitzhi, en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, en la madrugada del día 6 de octubre de 2018?-.

No

-¿Que usted presenció el accidente automovilístico en la madrugada del día 6 de octubre de 2018, sobre la carretera federal México-Laredo a la altura del libramiento el Cardonal colonia El Fitzhi, en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo?-.

Sí, aclarando que venía yo dormido en la parte trasera de la camioneta y cuando sentí el golpe, choqué muy fuerte con el asiento y reaccioné. Fue cuando vi que había fuego en el parabrisas de mi vehículo”.

-¿Que usted sabe que durante el accidente automovilístico en la madrugada del día 6 de octubre de 2018, sobre la carretera federal México-Laredo a la altura del libramiento el Cardonal colonia El Fitzhi, en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, una persona perdió la vida.

Sí

-¿Que usted abandonó el lugar de los hechos, es decir, del accidente automovilístico en la madrugada del día 6 de octubre de 2018, sobre la carretera federal México-Laredo a la altura del libramiento el Cardonal colonia El Fitzhi, en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo?-.

No, aclarando que un compañero que viajaba también en la camioneta dio la vuelta para ayudarme a bajar y nos salimos del vehículo por temor que se incendiara el mismo. Crucé la avenida y me fui a sentar a la banqueta. Permanecí alrededor de una hora allí hasta que llegaron la policía, los bomberos y una ambulancia. Después me retiré para hacerme un chequeo médico.

-¿Que usted conoce al C. Hermenegildo Marcos Marcos (conductor de la camioneta tipo Raptor)?-.

Sí

-¿Que usted conoce el contenido de la carpeta de investigación número 07-2018-1466 iniciada en el Estado de Hidalgo por los hechos de la madrugada del 6 de octubre de 2018, sobre la carretera federal México-Laredo a la altura del libramiento el Cardonal colonia El Fitzhi, en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo?-.

Sí

Después de esta pregunta, se da por concluido el desahogo de la prueba confesional. Dicho documento está firmado por Gabriela Rodríguez Ramírez, Héctor Polanco, Adrián Arroyo Legaspi y Víctor Suárez Carrera.