El homenaje de Derbez

La semana pasada fue estrenado el documental “Mucho, mucho amor” que habla sobre la vida del astrólogo Walter Mercado, personaje de la televisión latina que cautivo por su carista y singular vestimenta y forma de hablar. Eugenio Derbez compartió su testimonio, refiriendose a que su personaje Julio Esteban fue un homenaje Walter, las redes lo denunciaron de homofóbico.

Walter Mercado fue una figura importante y posiblemente uno de los astrólogos más conocidos en el mundo pero principalmente en la televisión latinoamericana, sus vestuarios coloridos y llenos de brillos cautivaron a miles de espectadores durante años. Su última participación en televisión fue en un comercial de televisión con una marca de frituras. Tras su muerte no se habia vuelto a hablar tanto como en los últimos días.

La plataforma Netflix lanzó un largometraje documental en el que cuentan las vivencias del personaje y del ser humano que era Mercado, mostrando su vida y su llegada a la fama, hasta lograr la intimidad, como si su presencia siguiera en este plano y atravesara las pantallas de los televidesntes, pues al menos en twitter miles fueron los usuarios que expresaron emoción con la producción.

Llamó la atención la participación del comediante mexicano Eugenio Derbez quien en los años 90 tuvo un programa de comedia en el que hacia scketches sobre un personaje llamado Julio Esteban, que sin intención de disimularlo, era una referencia a Walter Mercado. Trajes coloridos pero de menor calidad, un puñal colocado en un lado de la capa, cuellos con forma de mariposa fueron los elemntos que Eugenió considero que podrían ser un homenaje al astrólogo. Esto abrió hilos de tweets en los que diferentes usuarios comparieron sus experiencias de la infancia cuando eran llamados Julio Esteban o eran molestados con referencias del personaje por tener actitudes femeninas.

La televisión no tiene obligación de educar a nadie, sin embargo debe existir un compromiso con la sociedad de transmitir mensajes positivos , debido a que para la sociedad el tema de la homosexualidad sólo era visto a través de la comedia, siendo los personajes el foco de las bromas, quienes eran humillados para causar risa a los “normales”. ¿Se imaginan ser acosados y llamados de manera denostativa por tu apariencia? o ¿forma de ser? y ¿que en los medios de comuicación parecieran darles ideas a quienes te acosan? Pues eso tuvieron que vivir miles de niños y adolescenetes que ahora en su adultez recuerdan lo dificil que era ir a la escuela y escuchar burlas y ofensas, llegando al punto de ser comparados con personajes ficticios pues para los abusadores, ellos no eran más que un chiste.

La representación de homosexuales ha ido cambiando latentemente como lo he platicado en anteriores entregas, aunque no deja de ser un tema importante de tratar. Aunque ahora se muestras historias reales y cercanas a las experiencias de personas comunes y corrientes ha permitirdo que las personas más tradicionales puedan tener un contacto distinto con el tema de la homosexualidad, sabiendo que un hombre gay no es un chiste y tiene más posibilidades que sólo ser la mofa de la sociedad.

Walter Mercado seguirá siendo un ícono de la cultura pop, Derbez continuará creando nuevos contenidos y quizá no compranda que en el pasado hubo personajes que no sólo hicieron reir a algunos, sino tambien hizo sufrir a otros (quizá no de forma intencional), pero ahora debemos cambiar el discurso y no permitir que se use la comedia como excusa para la homofóbia.

