El manjar de Almodóvar

Este 18 de febrero, Netflix estrenó la más reciente película del director español Pedro Almodóvar. “Madres paralelas”, es el título del filme disponible en esa plataforma de streaming. Protagonizado por Penélope Cruz, Milena Smit y Aitana Sánchez-Gijón.

Previo a este estreno, Netflix sorprendió al adherir a su catálogo once películas del director manchego. Lo cual me parece un suceso extraordinario, digno de aplaudir. Yo crecí viendo películas de Almodóvar. Ver su cine, alimentaba en mí el anhelo de ser cineasta.

Pedro Almodóvar, no solo es un referente de la cinematografía española, es también un ícono de la filmografía de habla hispana. No tengo duda que él es más grande director de cine ibérico. No solo por el tamaño de sus aportaciones al séptimo arte, sino por su significado dentro de la cultura popular de la España del fin de la dictadura.

Los que Netflix ofrece al espectador con las doce películas de este director es un manjar cinematográfico. Hacen falta muchas páginas para poder escribir sobre cada título de Almodóvar. Cada filme es digno de un profundo análisis, tanto en la forma como en el fondo.

Este magnífico cineasta español es de los muy pocos en la actualidad que han logrado mantener un sello visible en cada una de sus películas. Con solo ver un cuadro de alguna de las escenas de sus filmes, se puede reconocer su estilo, esto en cuanto a la forma. Respecto al fondo, basta con escuchar una línea de sus personajes para darnos cuenta que es Almodóvar el que habla.

Nadie como él, ha trabajado de manera tan perfecta los colores primarios en una película. Almodóvar se ha encargado, filme, tras filme, de comunicar profundos significados a través del azul, del amarillo y, principalmente del rojo. Cuando pienso en este último color, las ideas, irremediablemente, me conducen hacia ese genio del cine.

Ningún masculino en el amplio universo de la cinematografía ha tratado con tanto tino el delicado y complejo tema de lo femenino. Figuras como la madre y la muerte son una constante en el melodramático discurso cinematográfico de Almodóvar. Siempre planteando dilemas morales del ser.

El cine de este grande también se reconoce por el lado sonoro. Toda su obra fílmica, posee un trabajo musical digno de antología. Ya sea usando música original, o canciones ya existentes, resulta mágico escuchar. Un mambo de Pérez Prado, una ranchera en voz de Chabela Vargas o Caetano Veloso interpretando Cucurrucú paloma, son parte del cine de Almodóvar musicalmente hablando.

Así que, a partir de ya, queridos lectores, pueden disfrutar del manjar de Almodóvar en Netflix. Cualquier momento es bueno para disfrutar de cualquiera de los doce títulos disponibles en esa plataforma. De “Madres paralelas”, ya les escribiré después.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.

