“El muro de la paz” y el 8M

Este año el 8M se vivió diferente debido a la pandemia por Covid-19 se implementaron protocolos sanitarios y las actividades virtuales que en años anteriores no se habían realizado.

Días antes de la marcha, un muro alto cubrió Palacio Nacional, la “gran” barrera que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (“El presidente más feminista de la historia”) cayó y se demostró que no hay muro, pared, presidente y 4T que nos frenen.

NOMBRAMOS A QUIÉNES FALTAN

Durante el fin de semana, miembras de diferentes colectivas feministas realizaron una intervención en las vallas, en donde colocaron los nombres de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, pero los espacios para colocar sus nombres fueron insuficientes porque no hay forma de callar los justos reclamos de las mujeres, por más que lo intenten.

Además se colocaron flores como ofrenda a quienes nos faltan. Y aunque hasta ahí hubiésemos pensado que culminaría la respuesta al famoso “muro de la paz”, por la noche….a unas horas de que iniciará el 8 M, tres mensajes claves fueron proyectados sobre Palacio Nacional.

México feminicida

Ante un país en donde 10 mujeres son asesinadas al día y se convierten en víctimas de feminicidios sin justicia.

Aborto legal ya

Sólo en dos estados de la República el aborto el legal, faltan 30.

Un violador no será gobernador

El caso de Félix Salgado Macedonio candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena, acusado por los delitos de violación y abuso sexual

Con estas actividades, las mujeres en México abrazamos las primeras horas el 8 de marzo.

AMLO Y EL FEMINISMO BUENO

El pasado miércoles, López Obrador pidió a las mujeres que las protestas fueran pacíficas y sin violencia, luego de que en ocasiones anteriores pintaran consignas en lugares como el Ángel de la Independencia y el Hemiciclo a Juárez. Incluso, en febrero de 2020, las feministas hicieron pintas en Palacio Nacional, tras los feminicidios de Ingrid Escamilla y la niña Fátima

"Que se cuiden, y a corear y gritar con todo, con libertad, pero sin violencia", dijo el miércoles, y añadió que era una recomendación, además el lunes 8 dijo durante su confrencia de prensa que “El verdadero movimiento feminista gana” si no hay violencia en marcha, pero obviamente los policías armados, gas lacrimógeno y encapsulamientos no ayudaron a no defendernos.

PROTESTAS FEMINISTAS EN PACHUCA

Han pasado años desde que recuerdo la primera marcha del 8M que presencié en Pachuca, evidentemente era algo poco conocido y la fuerza del feminismo no estaba tan presente como ahora. Apenas unas 50 mujeres lograban reunirse, sin medios que dieran cobertura, sin espacios que les dieran una voz, poco a poco el movimiento fue creciendo.

Este año, al igual que en las manifestaciones que se han realizado desde hace poco más de 1 año, cientos de mujeres salieron a exigir justicia por las hermanas que murieron a manos del sistema patriarcal, exigir seguridad pues las desapariciones de mujeres se han convertido en algo del día a día.

Es sorprendente mirar la fuerza que van tomando los distintos colectivos pues no sólo hubo protestas en la calle, no solo se rompieron vidrios y se gritaron consignas. También en lo virtual se hizo presente el 8M, con conferencias, talleres, denuncias y tendederos en donde víctimas de violencia y abuso compartieron sus testimonios.

A ellas, mujeres valientes, mi mayor reconocimiento y agradecimiento. Gracias por luchar por nosotras, por las que no están, a quienes nos quitaron y por las que vienen.

POR UNA VIDA PLENA Y FELIZ

Aún hay mucho camino por recorrer, eso es cierto, hay muchísimas cosas por cambiar y un patriarcado que tirar. El 8 de marzo salimos a las calles a una sola voz, con un mismo latir, unidas y sin miedo y si...GRITAMOS, ROMPIMOS Y QUEMAMOS, porque en un país feminicida como México no existe otra manera en la que voltean a vernos, no hay otro método para pedir justicia, porque todas las demás formas de protestar han servido como material de memes, videos malos y chistes misóginos. Pero no más, este #8M demostramos que nunca más nos vamos a dejar.

FUIMOS TODAS

Este 8M, no salimos por una, salimos por todas….por quienes se fueron, quienes aún no aparecen y quienes aún no llegan. Salimos por nuestras hermanas, madres, amigas, hijas, pero también por las desconocidas, porque aquí todas nos apoyamos y cuidamos. Porque este día todas exigimos justicia, porque rompimos, quemamos y pintamos, porque ya no nos dejamos, porque este 8M FUIMOS TODAS.

ACLARACIÓN

