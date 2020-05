El precio de ser negro

“Si me clavas un cuchillo nueve pulgadas en la espalda y lo sacas seis pulgadas, no hay progreso. Si lo sacas por completo, eso no es progreso. Progresar es curar la herida que causó la cuchillada. Y ni siquiera han sacado el cuchillo y mucho menos curar la herida. Ni siquiera admitirán que el cuchillo está ahí.”

Esas palabras fueron pronunciadas en una entrevista de televisión, hace casi 60 años, por uno de los más influyentes líderes afroamericanos del siglo XX, Malcolm X. Hoy, después de tanto tiempo, esa metáfora continúa vigente en la sociedad norteamericana.

El pasado 25 de mayo, el ciudadano estadounidense George Floyd, afroamericano de 48 años, murió asesinado a manos del policía blanco Derek Chauvin, esto durante un intento de arresto en Minneapolis, Minnesota. El hecho ha desencadeno violentas protestas por parte la comunidad afro, principalmente en Minneapolis. La brutal acción fue transmitida en vivo por una usuaria de Facebook.

En marzo de 1991, un hombre registró con su cámara de video, la salvaje golpiza que un grupo de policías de la ciudad de Los Ángeles, California, propinaron al afroamericano Rodney King. Un año después, los policías resultaron absueltos. Esta acción jurídica, produjo una serie de violentos disturbios que marcaron la historia de Estados Unidos. Así lo relata la película documental L.A. 92, dirigida por Daniel Lindsay y T.J Martin, estrenada en el 2017.

El problema estadounidense de la brutalidad policiaca de orden racial ha sido una constante, misma que Hollywood ha tratado de exponer en numerosas producciones cinematográficas. Huracán (The Hurricane), estreno de 1999, es una cinta protagonizada por el gran Denzel Washington y dirigida por Norman Jewison, relata la dura historia de vida del boxeador afroamericano Rubin “Hurricane” Carter, injustamente acusado, juzgado y encarcelado 20 años por un triple homicidio. Antes, en 1976, Bob Dylan lanzó el tema Hurricane, relatando la injusticia del caso, convirtiéndose en himno de las protestas al respecto.

Otra película que explica de manera contundente el problema racial, la brutalidad policiaca y sus consecuencias sociales, es Detroit. Bajo la dirección de la magnífica cineasta Kathryn Bigelow, este filme relata los disturbios raciales ocurridos en Michigan en el año de 1967.

Lo ocurrido esta semana con George Floyd, es otro vergonzoso episodio para la historia de Estados Unidos, es otra muestra del precio que se tiene que pagar en ese país por ser negro.

