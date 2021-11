El puente interminable

El cronograma en la construcción del puente atirantado en Pachuca sufrió una nueva modificación pues no será abierto a la circulación vehicular este martes 30 de noviembre, como estimó el secretario de Obras Públicas de Hidalgo, José Meneses Arrieta y ahora va a contracorriente de los tiempos electorales.



Durante la noche del lunes aún no eran retiradas las estructuras metálicas debajo del puente ni ajustados los tirantes que lo sostendrán, por lo que la fecha de su primera inauguración tendrá que esperar hasta nuevo aviso.



También falta construir la glorieta y colocar luminarias, lo cual estimó el secretario sucedería en enero, pero también sufrirá modificaciones.



Al secretario de Obras Públicas de Hidalgo el tiempo se le agota y ahora con un elemento adicional: el calendario de la elección de gobernador que en estos momentos no limita el actuar de las autoridades en materia de difusión institucional, pero ya empieza a meter presión.



Pues una obra de más de 500 millones de pesos y no difundirla previo al cambio de gobierno en 2022, sería suicida para la actual administración.



Es decir, el secretario de Obras Públicas debe apurarse para concluir el puente antes de abril, cuando inician las campañas y la veda electoral, o de lo contrario no habrá difusión que por ley está prohibida en esas fechas previo a los comicios.



Faltan cinco meses, tiempo que podrá parecer cómodo para acabar la obra e inaugurarla y difundirla como la emblemática de la administración que culmina, pero si se toma en cuenta que el periodo de construcción ha sido modificado en varias ocasiones, un nuevo aplazamiento no es tan lejano.



Tan solo este martes el Instituto Nacional Electoral (INE) instala sus consejos distritales para dar seguimiento a las actividades que les corresponden en la elección de gobernador de Hidalgo, como la insaculación de funcionarios de casilla y su capacitación.



Y el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) arranca prácticamente en dos semanas el proceso para la elección del cinco de junio, el cual desde ahora calienta el ambiente político del estado.



Sin embargo, el secretario de Obras Públicas tiene un respiro, pues la difusión gubernamental no está prohibida a partir del 15 de diciembre y el funcionario tiene un periodo para concluir hasta abril, aunque políticamente ideal sería evitar eventos que influyan en el proceso electoral, ya que una inauguración de ese tipo congregaría a los principales aspirantes a la gubernatura por parte del partido en el poder.



De cualquier forma, los abogados electorales que se volvieron especialistas en estos temas debido a la experiencia de elecciones pasadas están en el PAN y PRD, partidos que seguramente se coaligarán con el PRI, mientras que Morena sigue enfrascado en luchas internas, por lo que el secretario de Obras Públicas no tiene de que preocuparse, en este momento.



Con sobreprecio, aplazamientos y las molestias que provocan estas obras, la construcción del puente atirantado seguía a marchas forzadas la noche del lunes.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos