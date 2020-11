El último en darse cuenta

Pepe y Teo, youtubers LGBT+ estuvieron en una entrevista en el canal de youtube del comunicador Yordi Rosado esta semana, la plática mostró a los personajes del internet de una forma muy transparente y que develó varias situaciones que las personas homosexuales o de la diversidad sexual pasaron en sus infancias.

Ricardo Peralta mejor conocido como Pepe, mencionó “¿cómo alguien asume algo de mi sin que yo sepa?”, refiriéndose a que cuando era niño, en diferentes ocasiones sus compañeros de clase lo insultaban llamándolo: maricón, puto, joto, por mencionar algunas de estas palabras que se usan para hablar despectivamente de una persona gay. Ricardo contaba que él al no saber que significaban esas palabras preguntó, pero algunas ocasiones sólo le decían que no debía usarlas, pero no le explicaban a que se referían cuando se las decían a él.

Cuando supo el significado, cuenta que fue sorprendente el entender que sus compañeros dieran por hecho que a él le gustaban los niños, pues en su cabeza no pasaba la idea romántica de fijarse en uno, él sólo era amanerado, amante de algunas cosas femeninas y de ser feliz sin aparentar los estándares del rol masculino. Algo parecido ocurre en las vidas de varias personas homosexuales, que en su infancia eran reprendidos, molestados y hasta castigados por su forma de comportarse, como si de algo completamente horrendo se tratara.

Este tipo de acciones provocan que quien sufre de esos ataques se haga cohibido, reprime su forma de expresar su alegría o de contar lo que le gusta porque tiene claro que, si se trata de algo femenino lo van a discriminar. Algunas otras personas, conforme crecieron y llegaron a la adolescencia, ante la constante pregunta sobre la primera pareja, iniciaban relaciones románticas heterosexuales para aparentar que todo en ellos iba conforme a lo esperado, aunque en realidad quisieran estar con alguien más. Algo que podemos ver seguido en la farándula, como Ricky Marín que había mantenido una relación de años con una mujer, sin embargo, hace apenas 10 años reveló que todo se trataba de una cubierta para que la industria no lo dejara de apoyar por ser homosexual.

La entrevista de Yordi con Pepe y Teo dio como resultado un acercamiento íntimo entre los youtubers y su audiencia que fueron a ver el video, pero también permitió un encuentro con personas que no los conocían y que ignoraban por completo situaciones como esas que marcan la vida de muchas personas en relación a su orientación sexual.

Por último, cuando un niño pregunte sobre que es un gay, un joto (desafortunadamente muchos niños crecen escuchando esta palabra, al igual que puto), un homosexual, una lesbiana o algo por el estilo, seamos empáticos e informemos con responsabilidad y respeto, hablar sobre estos temas pueden ayudar a que los niños crezcan sin prejuicios.

