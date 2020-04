La pandemia de el SARS-CoV2, mejor conocido como COVID19, ha forzado a las autoridades de nuestro país a declarar la Emergencia Sanitaria por Causas de Fuerza Mayor por lo menos hasta el 30 de abril.

En toda epidemia (o en este caso, pandemia debido a que afecta a la mayoría de los países en el mundo) tiene las siguientes fases

Fase 1: Se inicia con unos pocos casos, típicamente unas pocas decenas, y solo se presentan casos importados.

Fase 2: Empiezan los contagios comunitarios, en esta fase el contagio es lento, dependiendo de la infección se presenta aproximadamente entre 40 y 50 días después de los primeros casos. Normalmente aquí se alcanzan unos cientos de contagios. Las acciones que deben tomarse son únicamente para limitar el contacto físico.

Fase 3: Donde nos encontramos actualmente, es una fase caracrecimiento muy rápido. Los casos empiezan a aparecer por miles (en algunos casos decenas de miles). Aquí es donde se requieren acciones más firmes y es donde puede o no controlarse la epidemia. De lo que se haga en esta fase depende el resultado final.

Las medidas recomendadas por el gobierno son las siguientes:

1.- Se ordena, desde el 30 de marzo y hasta el 30 de abril, la suspensión de todas las actividades no esenciales.

2.- No realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas, además de las medidas de sana distancia vigentes y emitidas por la Secretaría de Salud.

3.- Se exhorta a toda la población, que no participe en actividades esenciales, a resguardo voluntario permaneciendo en domicilio.

4.- La medida de resguardo se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años, embarazadas, así como personas con hipertensión, diabéticos, problemas cardiacos, respiratorios, etc.

5.- Una vez terminada la suspensión de las actividades no esenciales, la SSA y la STPYS emitirán lineamientos para el regreso escalonado de actividades.

6.- Se suspenderán todos los censos y encuestas que requieren entrevistas de manera presencial cara a cara.

7.- Todas las medidas deberán aplicarse con estricto respeto a los derechos humanos.

La declaratoria de Emergencia Sanitaria por Causas de Fuerza Mayor tiene implicaciones administrativas para facilitar las acciones del estado, pero se han descartado acciones como el estado de Excepción.

En resumen: NO SALGAN DE CASA

Ahora lo sabes, infórmate, consúltanos y siguenos aquí, por una Mejor Calidad de Vida, Vive Tranquilo, Vive Sin Dolor

Dr. Alberto Vidal

Médico Cirujano UNAM-CU

Especialista en Acupuntura Humana IPN-ENMyH

5534171363

Pachuca, Hidalgo

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.