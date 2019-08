Empatía, grandiosa virtud

La empatía es la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar del otro, de entender que hay diversos puntos de vista y así comprendernos como seres humanos que pensamos, sentimos y vivimos diferente, también es la base de la comunicación y de la buena convivencia.

La empatía es una cuestión de niños, jóvenes y adultos. ¿Cuánta violencia acabaría, si aprendiéramos a ser un poco más conscientes y respetuosos de la vida de los demás?

Es muy importante que impulsemos este valor y habilidad desde la infancia ya que permitirá que nuestros niños desarrollen habilidades emocionales y sociales más afectivas y autenticas.

Para que un adulto pueda ser empático es necesario que se haya trabajado con ella desde que era niño.

¿Cómo enseñarles de empatía a nuestros niños?

Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones todo empieza en ti, ellos no pueden practicar algo que no conocen o no ven en ti, pero la mejor forma de desarrollar la empatía es tu siendo empático con ellos.

Cuando tu hijo te hable, escúchalo. Cuando un niño se comunica con nosotros es porque tiene necesidad de expresarse. Tenemos dos oídos y una boca, lo cual significa que tenemos el doble de capacidad de escuchar que de hablar.

Compréndelo, a veces como papás queremos que ellos entiendan nuestro cansancio, nuestras múltiples ocupaciones, nuestras preocupaciones y dejamos a un lado lo que ellos sienten.

Tú mejor que nadie conoces a tus hijos y sus sentimientos, jamás los juzgues, intenta ver con sus ojos, escuchar con sus oídos y sentir con su corazón.

Evita criticar a otros delante de ellos y tampoco los critiques a ellos con otras personas.

Se feliz con las cosas que a ellos los hacen felices.

Valida sus emociones difíciles, déjalos que aprendan a lidiar con sus momentos de tristeza, enojo o decepción ya que sentir estas emociones te permite entender a los demás y sus momentos difíciles. A nadie le gusta ver sufrir a sus hijos y tratamos de ayudarlos, resolver o sustituir la emoción por algo material que los haga feliz, pero cada emoción tanto positiva como negativa es parte de la formación de nuestra personalidad y ayudan a entender como sienten los demás en determinado momentos.

Respeta su personalidad, esto los hará sentir valorados y queridos, a su vez esto lo proyectan y lo aplican con los demás.

Cuando hace algo que no te agrada, o no es parte de lo que le has enseñado dedica un tiempo para averiguar y que te explique porque hace lo que hace.

Y recuerda bien que la base de la empatía es:

TRATALO COMO A TI TE GUSTA QUE TE TRATEN

“Con demasiada frecuencia subestimamos el poder de una caricia, una sonrisa, una palabra amable, un oído atento, un cumplido honesto, o el más pequeño acto de cariño, todos los cuales tienen el potencial de cambiar una vida”

Leo Buscaglia.