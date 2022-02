En Hidalgo el voto será meditado, evaluado y vigilado

Los Hidalguenses habremos de decidir con nuestro voto, quien gobernará Hidalgo los próximos seis años, vivimos un proceso electoral inédito con tres aspirantes vinculados y conocidos en el Estado, nunca como hoy basado en los resultados de las tres elecciones recientes, y al abrupto proceso de designación de la candidata del PRI, PAN y PRD, postulada por el PAN, había estado tan cerca la posibilidad de que un partido diferente al gobernante se lleve el triunfo en las urnas.

El voto se orientará primordialmente por los perfiles, antecedentes de vida, de la experiencia, compromiso con causas sociales, honestidad, actividad política reciente y que su forma de vida sea congruente con su ingreso, el voto duro no les alcanza para ganar la elección; el universo político ha cambiado. Muchos liderazgos abandonaron la gestión y atención y fueron olvidados, otros han fallecido, otros se han jubilado, a otros ya no les creen por promesas incumplidas; las armas electorales se velan en una guerra de encuestas e informaciones poco creíbles; la mas reciente que ofende la inteligencia y a todos los Hidalguenses es el comentario que aparece en columnas políticas nacionales de que el PRI nacional ha negociado con el Presidente López Obrador, el triunfo del PRI en Hidalgo a cambio del voto del PRI a favor de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados; el Presidente López Obrador no vota en Hidalgo, la Dirigencia del PRI Nacional y el Presidente deben clarificar el tema; Los Hidalguenses no somos idiotas para ser manipulados, deben saber que el voto será meditado evaluado y vigilado, deben entender que la ciudadanía esta más informada e interesada por su entorno.

Los precandidatos JULIO MENCHACA SALAZAR, CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA Y FRANCISCO BERGANZA ESCORZA. Deben saber que esperamos una campaña de propuestas, deseamos estrategias y políticas claras hacia el futuro, que los jóvenes tengan herramientas para planear; que haya continuidad en la aplicación de programas exitosos del gobierno de Omar Fayad; muchos electores los conoce y sabe de sus antecedentes, de lo que han realizado en el ejercicio de sus responsabilidades públicas y de lo que son capaces; el Voto es libre y secreto y todos los Hidalguenses debemos estar atentos a que nuestro voto no sea negociado o tramposamente manipulado cuidemos vuestro proceso electoral de intromisiones externas que quieran manipular la elección; estemos alertas.

ACLARACIÓN

