Fb: Arturo Gb

Arturo Gb Tw: @arturogilb

Hace menos de 6 meses, advertimos que la tendencia de una baja considerable en la aceptación de la popularidad del Presidente Andrés Manuel, traería consigo que, para el mes de junio del 2020, ésta estaría entre los 55 y 50 puntos porcentuales.

Lo anterior se traduce en que, en una calificación del 0 al 10, el Presidente no contaría con el apoyo de la inmensa mayoría, como lo tuvo al inicio de su administración.

Apenas hace unos días, el periódico Reforma dio cuenta de que, al 29 de febrero, Andrés Manuel López Obrador, tiene el 59% de aceptación de los mexicanos, contrario al 79% del que gozaba al inicio de su administración.

En apenas 15 meses, perdió 20 puntos porcentuales y se prevé que la tendencia no cambie, en virtud de factores, algunos de ellos, que ni siquiera dependen de su administración.

Por meses, dirigió la atención del pueblo, hacia temas banales e inocuos, cuando las críticas llegaban, siempre tenía un as bajo la manga.

Ante lo ola de feminicidios, desapariciones y violencia, en todas sus formas, en contra de las mujeres, ni el avión presidencial le salvó de las críticas, por lo que recurrió, en primera instancia, a manifestar que pediría al Vaticano, el “perdón” para Miguel Hidalgo, a efecto de quitar la excomunión del padre de la patria.

La declaración no tuvo eco alguno, por lo que recurrió a manifestar que el 9 de marzo iniciaría la venta de los “cachitos” del sorteo de un avión que no se va a rifar, pensando que con eso, de nueva cuenta la atención quedaría en otro tema banal.

Para sorpresa de muchos, el efecto fu exactamente el contrario, siendo tildado de misógino, poco sensible e inclusive machista, por organizaciones no gubernamentales, dando marcha atrás y manifestando que él no se había dado cuenta que coincidía con el movimiento de las mujeres para ese día.

Sumemos que el Coronavirus no ha traído víctimas mortales para nuestro país, y esperamos así seguir, pero las economías mundiales han visto reducidas sus operaciones y un gran damnificado es México.

Tan sólo en menos de dos meses, las bolsas del mundo, perdieron más de 6 mil billones de dólares, de lo que daba cuenta el periódico La Jornada, sin contar la afectación a las operaciones de mercancías de nuestro país con sus principales socios comerciales, incluido China.

Donald Trump amagó con cerrar la frontera con México y el efecto fue inmediato, el dólar rebasó los 20 pesos, y aunque ha recuperado terreno, se encuentra lejos del precio que tuvo apenas en enero.

Lo anterior, traerá desempleo que, sumado a la recesión del 2019, el panorama es oscuro y poco confiable.

La inseguridad continuará, pues al día de hoy, seguimos sin un plan maestro para la prevención del delito, las mujeres siguen proclives a sufrir los delitos desdeñables de lo que son objeto y las Universidades, éste año sufrirán recortes presupuestales, lo que implica dejar de cumplir con metas ya programadas.

Con decisiones erradas y otras que no dependen de su gobierno, la popularidad de Andrés Manuel seguirá a la baja, pero para este año electoral en Coahuila e Hidalgo, difícilmente influirá en los candidatos de su partido, que al día de hoy explotarán la imagen de su líder, sin embargo, si lo hacen de manera equivocada o exagerada, la tendencia se puede revertir y podría ser usado en su contra.

Por hoy me despido, esperando tus comentarios.

Hasta la próxima.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.