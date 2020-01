Encuestocracia

En la rebatinga preelectoral, el boleto morenista a la presidencia municipal de Pachuca está entre Canek Vázquez, Humberto Veras y Navor Rojas, mientras que los priistas que se debaten son Luis Osorio, Sergio Baños y Benjamín Rico. Por los panistas se cuentan Francisco Xavier, Gloria Romero y Raúl Baños Tinoco, al menos esos fueron los nombres encuestados este mes por Roy Campos.

Así como se dice que los premios son importantes solo para quien los recibe, se afirma también que las encuestas son de quien las paga y al momento, son meros ejercicios hipotéticos, ya que no son todos los que están y no están todos los que habrán de ser, pero no deja de ser interesante el estudio que sirve para calentar el ambiente en una tierra tradicionalmente ávida de política.

El levantamiento de encuestas está ya en su apogeo y según Consulta Mitofsky 800 habitantes de Pachuca decidieron ya su voto, pero anticipa que aún faltan varios meses y podrían darse algunos cambios. En el camino hacia la renovación del ayuntamiento aparece Morena en primer lugar, el PRI en segundo y el PAN en tercero, aunque hubo 33 por ciento que no quiso declarar al respecto.

Partidos políticos, similares y conexos, como el altamente socorrido Morena, dará prioridad a las encuestas como método para definir sus candidaturas a las alcaldías, lo que significa que los tan malqueridos recién llegados están en zona preferente, pero claro, aquellos que pueden pagar estudios de renombradas casas encuestadoras, no los que por pobreza recurren a las redes sociales.

Y en más encuestas, aunque ahora patito, los nombres que se manejan para relevar a Gadoth Tapia en la alcaldía de Tula son: Noé Paredes Meza por el PRI, Ricardo Baptista por Morena y Manuel Hernández Badillo por la eventual alianza PRD-PAN. Este atropellado ejercicio consistió en enviar mensajes de telefonía celular, pero no solo a electores de Tula, sino también de ¡Tlaxcoapan!

UN BORREGO

Más allá de saber quiénes son los favoritos en las encuestas, toda vez que algunos ni militancia tienen en los diferentes partidos políticos mencionados, la incógnita es quién las paga, por qué encarga esos nombres y excluye otros. A semejanza de los rumores políticos conocidos como “borregos”, las encuestas sirven también para tantear el terreno, perfiles, enviar mensajes a quienes aparecen y a los ausentes. Al final, indican tendencia, pero igual autoengaño.

ACLARACIÓN

