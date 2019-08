Energía que crea ‘para bien o para mal’ Parte 2

Después de discernir la información sobre el uso de la conciencia colectiva para dar fuerza a escenarios que, en el fondo de mi corazón, ya no quería vivir, me atrincheré (momentáneamente) en la siguiente idea:

Para erradicar los problemas sociales como violencia, corrupción, injusticia y narcotráfico, y restar fuerza a los entes políticos, gobernantes y extraterrestres que han abusado del mundo y la humanidad, era ya no hablar de ello, es decir ignorarlos para no cederles mi energía.

Resultaba paradójico, pues, como periodista sugería a cuanta persona tenía empatía “no leer, no ver y no escuchar noticias”, ya que de ahí se cimenta ese caldo electromagnético que sostiene la desesperanza, el abuso, la corrupción, la violencia, el miedo e ignorancia que se busca desterrar de esta vida.

HABÍA ALGO QUE NO ME CUADRABA

Con todo eso que pensaba, había algo que no me cuadraba. Era confuso y hasta pensé en dedicarme a otra cosa. Sin embargo, al tiempo me llegó un entendimiento, una corazonada, que me ayudó a calmar ese conflicto en mi mente.

Esa corazonada la traduzco en palabras: “Eleva tu conciencia por encima de los pensamientos y emociones, escucha tu corazón para que puedas reconocer, honra y agradece tu actual realidad… abraza las religiones, los sistemas políticos, gubernamentales y problemas, todos fueron útiles y necesarios para llegar hasta este momento, que es TU DESPERTAR”.

“Si no hubiese pasado todo lo que pasó en tu historia, hoy no estaría emergiendo esa conciencia que cimbra la superficie y que está transformando esos oxidados sistemas, sus paradigmas, creencias y estructuras: LA CONCIENCIA ERES TÚ”.

LO NEGATIVO YA ESTÁ EN ESTA REALIDAD… AHORA FALTA EQUILIBRARLA



Posteriormente, concebí que LO NEGATIVO YA ESTA EN ESTA REALIDAD. Ahora, el paso que sigue es impregnar la realidad “con positividad” para generar un equilibrio entre las energías o dualidad y así se produzca esa alquimia que se le conoce como LUZ.

Completo lo anterior con esta frase de Matías de Stefano, un niño índigo de Argentina. “El despertar de la consciencia no es decir ‘ya basta de lo que fue y empecemos desde cero’. Es abrazar todo lo que fuimos, esa base en la que nos cimentamos a través de nuestra historia como humanidad”.

Suele pasar que muchas veces los que ayudamos a aperturar consciencias, estamos en contra de los sistemas pues nos sentimos engañados, lastimados y abusados. Nos damos cuenta que cuando más en contra estamos, MÁS ESFUERZO SE HACE AVANZAR.

Abraza las religiones, los gobiernos, las costumbres, todas tus historias y experiencias… incluso abraza con tu corazón a todos esos seres que han estado ahí aprovechándose de las diferentes razas que hemos encarnado en Gaia (el planeta tierra), pues, estas historias nos han permitido coexistir, experimentar y llegar hasta este momento que recordamos y traemos a esta tercer dimensión al nuestro ser cristico.

Cuando abrazas esas viejas realidades, con tu consciencia, las invitas a transformarse junto a ti y junto a todos. Reza un viejo proverbio que “A la oscuridad (inconsciencia) no se le combate, se le ilumina (con conciencia)”.

En la siguiente y última parte de esta trilogía abundaré la parte alquímica, la CONCILIACIÓN de las dualidades, pues ya no basta centrarnos en el positivismo.

GRACIAS.