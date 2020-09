Entre relaciones tormentosas y decepciones, nos veremos...

Seguramente has escuchado hablar de las relaciones de pareja que suelen ser nocivas e incluso tóxicas, se considera tóxico a una situación que te roba energía, que te agota, te lleva hasta el cansancio, y aunque pareciera que tienen comunicación, llegar a acuerdos se torna mucho más difícil, porque alguno de los dos no los acepta o simplemente no los respeta.

El verdadero amor nunca te dolerá. El amor sano te suma, no te resta, te hace sobresalir, no te opaca. Les platico todo esto para que puedan prevenir elegir a una persona tóxica, o si están en una relación así, ambos detecten la situación, las conductas repetidas y si en verdad aman a su pareja, habrá cosas que modificar.

La verdad es que las personas no cambiamos, pero si en el fondo tenemos intención, haremos cambios de forma personal. Menciono que es de forma personal porque si la otra persona le sugiere el cambio, nadie está preparado para escuchar, ya que no nos gustan las verdades, porque son incómodas.

Esto es para todos, nada de que todos los hombres son iguales o que las mujeres son hormonales. Espero que con esta columna identifiques algunas de tus reacciones tóxicas o puedas prevenir estar con una persona así.

El amor es de dos, por lo tanto no existe un amor seguro, nada asegura a las parejas, nadie le pertenece a nadie, cada quien es suyo. No puede existir el tú eres mío, es mentira, cada uno tiene su propia vida, lo sano es compartirla, no vivir la misma, todos necesitamos nuestro espacio y tiempo. Siempre y cuando se tome en cuenta que no todos están dispuestos a permanecer bajo algo así, la gente se cansa y se va, es un error pensar que siempre se quedarán.

En la clasificación de las parejas tóxicas hay cosas que se parecen y tienden a caer en lo mismo, te las voy a mencionar de forma breve aunque solo mencionaré cinco.

LA PERSONA AVARICIOSA: es la que tiene mayor poder económico y con este controla a su pareja en lo emocional, en la forma de dar, quitarle o no darle dinero.

es la que tiene mayor poder económico y con este controla a su pareja en lo emocional, en la forma de dar, quitarle o no darle dinero. LA PERSONA INTERESADA: está con nosotros solo por un interés económico, por lo que obtenga de manera material. Siempre necesita que se le demuestre el amor a través de regalos costosos y su manera de pedir siempre irá en aumento. Suelen permanecer porque piensan que lo tuyo es de ellos y disfrutan de tus posibilidades económicas.

está con nosotros solo por un interés económico, por lo que obtenga de manera material. Siempre necesita que se le demuestre el amor a través de regalos costosos y su manera de pedir siempre irá en aumento. Suelen permanecer porque piensan que lo tuyo es de ellos y disfrutan de tus posibilidades económicas. LA PERSONA VANIDOSA: siempre busca darnos celos, o de plano llega a coquetear con otras personas para llamar tu atención y que te des cuenta de que eres privilegiado por estar con ella; lo peor es que siempre te van a voltear la situación diciendo que tus celos no son reales.

siempre busca darnos celos, o de plano llega a coquetear con otras personas para llamar tu atención y que te des cuenta de que eres privilegiado por estar con ella; lo peor es que siempre te van a voltear la situación diciendo que tus celos no son reales. LA PERSONA MANIPULADORA: esta persona solo busca su propio beneficio, siempre desaprobará nuestras acciones, incluso la familia, los amigos, son mentirosas y su juego es un tanto sucio porque si se les llega a comentar que no tienen la razón te harán chantaje emocional y volverán tu entorno triste.

esta persona solo busca su propio beneficio, siempre desaprobará nuestras acciones, incluso la familia, los amigos, son mentirosas y su juego es un tanto sucio porque si se les llega a comentar que no tienen la razón te harán chantaje emocional y volverán tu entorno triste. LA PERSONA INSEGURA: estas personas sufren porque en el pasado fueron abandonados, su miedo sigue, no lo han superado, así que tienden a ejercer control sobre toda la vida de su pareja y necesitas demasiadas frases afectivas para reafirmar la relación; sino eres cariñoso con ellas, siempre pensarán que las quieres dejar.

Hay otros muchos de tipos de conductas nocivas. Recuerda que querer poseer a una persona no es amar, es apego, y cualquiera que lo ejerza sufrirá mucho.

El amor es bonito, si se puede amar de forma sana, si crees que pasas por alguna situación de las que mencioné, hay muchas formas de ayudarse, incluso en terapias, solo no te cierres a ellas, para que el amor sea un complemento no tu vida entera, y te vuelvas la mejor versión de ti mismo.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.