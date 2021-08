Entrevistas tenistas Hidalguenses

Hoy tengo el gusto, de entrevistar a otro tenista, un deportista que empezó a jugar desde muy joven y con un gran gusto por el tenis, y que es un deporte que comparten en familia ya que su esposa, hermano y su hija son tenistas, a continuación, les dejo la primera parte de la entrevista que les realice.

ENTREVISTA: FELIPE OLIMPO DURAN ROCHA

1.- ¿Cómo empezó su gusto por el tenis?

Fue hace muchos años, cuando yo tenía escasos 12 años y mi padre nos inscribió a un curso de verano organizado por el Club de la Compañía Real de Monte y Pachuca, haya en el Barrio de Loreto, en donde ahí nadábamos y también aprendimos mi hermano Rolando y yo, a jugar en una clínica de Tenis, impartida por nada más y nada menos que por dos leyendas del tenis Hidalguense: el Profe. Trinidad Ledezma y el Sr. Javier López del Toro que en paz descansen.

De ahí me seguí y fue tal el gusto por este deporte, que en esa Navidad le pedí a los Reyes Magos una raqueta, la cual me trajeron, una Wilson Jack Kramer autograph obvio de madera, ya que en aquel tiempo solo había de ese material, aunque por ahí ya había algunos prototipos de aluminio tanto de Wilson como de Head.

Después seguí aprendiendo por mi propio gusto y mi propia cuenta y de esa manera, viendo a los “grandes” de aquel tiempo jugar, la verdad siempre me fije en la forma de pararse, de golpear, los efectos, tipos de golpes, empuñaduras, en fin un sin número de cosas por aprender y practicar. Y solo así entrenando día a día por las tardes y todos los fines de semanas para armar las retas de dobles o no faltaba un singlazos con alguno que se dejará.

En aquel tiempo los que iniciamos esa camada de tenistas de mi época fueron: Los Aldana (Luis Eduardo, Cristina y Pancho), Los Pontigo (Juan de Dios y Adolfo), Los De Anda (Lalo y Miguel), Los Rivera (Ricardo y Carlos), Los Baltierra (Pepin y Gabriel), Los Huasco (Fernando y Pepe), Los Rabling (Wilie y Juan Pablo), Los Lemus (Rogelio y Oscar), Los Bejos (Lili y Toto), Laura Romero, Arturo del Arenal, Jorge Delgado, Lalo Piña, Los Sosa (Alejandro y Armando), por supuesto Los Durán mi hermano adorado Rolando y yo. Aunque ya estaban muy fuertes y consolidados en aquellos tiempos: Nacho Urquijo, Los Elguero (Salvador y Pepe), Los López, Los Mendez (Luis y Mario), Alan Ballesteros, Armando Herbert, Raul Hoyo, Los Penchyna (David y Jaime), Los Guevara (Arturo y José Luis), en fín muchos tenistas que no quisiera dejar de mencionar por citar algunos.

Luego llego la gran época de torneos infantiles y juveniles “Maestritos Pepsi” patrocinado por esa marca refresquera, organizado por la FMT y en sus diferentes regiones a nivel nacional, en donde tuve la oportunidad de competir en estatales, regionales y nacionales en diferentes categorias 14, 16 y 18 menores, siempre disfrutando en cada uno de ellos grandes partidos, con grandes rivales y en escenarios hermosos. Eso si puedo decir que en aquel tiempo tuvimos unos grandes promotores del tenis en Hidalgo, siendo Presidentes de la Asociación Paco Huasco, Armando Figueroa que tenias todas las pilas puestas, Adolfo Pontigo quien potencializó lo antes realizado por sus antecesores. En donde también recuerdo por supuesto uno de los grandes promotores de este deporte es el Sr. Eduardo Aldana Cabrera, quien no solo figuró a nivel estatal sino llego a ser Vicepresidente de la Zona Centro, en donde gracias a su visión y empuje, pudimos gozar de grandes torneos a nivel nacional e internacional aquí en el estado, dicho sea de paso, Don Lalo fue un gran “sensei” para mí, ya que aparte del cariño que le tengo a toda su familia, siento que él veía algo especial en mí persona y en mí tenis, y por ello me propuso, entrenarme durante una época, todas las mañanas en el Club de la Compañía Real de Monte y Pachuca. Gracias a el, y en conjunto con los grandes consejos (QEPD) de mi hermano Pepe Durán, pude mejorar mi técnica y mi táctica.

Una vez saliendo de la Prepa, estaba en esa disyuntiva que quería si más tenis o seguirle a la Universidad, en donde tuve la oportunidad de que me diera permiso mi Padre de poder probarme de manera semi profesional ya que no estaba metido del todo, aunque fui a varios torneos en diferentes lugares para “probarme” y sacarme esa espinita del ser “profesional”, dándome cuenta que: Uno.- se necesita un buen presupuesto para serlo, o un patrocinio, cosa que aquí en Mexico es muy complicado que te volteen a ver y apostarle al talento. Y dos.- Te das cuenta que solo están ahí los garbanzos de libra, me refiero a gente con todo el talento, con todos los recursos y lo más importante, sacrificar familia y estudios por conseguir el sueño que muy pocos pueden lograrlo.

Una vez intentándolo durante un año y al ver que está muy complicado hacerla, mejor me decidí por estudiar una carrera Universitaria en la Universidad Iberoamérica en la Cd. de México, en donde curse la Licenciatura en Diseño Industrial con una especialidad en Diseño de Interiores. Una vez estando en la Universidad me probé y salí seleccionado con el representativo, y de esa manera tuve el gran honor de jugar para la “Ibero” y representar a mi institución, en torneos nacionales de la liga del CONADEIP (Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas), con muy buenos resultados.

