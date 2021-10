¿Eres una persona que tiene confianza en sí mismo?

Cuando tienes la autoestima alta, se nota, no es porque debas ser soberbio o tener un ego muy alto, porque eso seria tener la autoestima baja, si todo el tiempo estás cantando tus triunfos o lo que haces, para buscar reconocimiento, hablaría de la pobreza de tu esfuerzo y de tu corazón.

Deja que tus logros hablen por ti, no los nombres tu, a parte de caer mal, suenas ridículo, volviéndote franco fácil para las personas a las que no les agradas.

Aquí te menciono algunos ejemplos de las personas que confían en sí mismas:

Pueden tener momentos de inseguridad

Desde lo externo, pensamos que la gente exitosa, siempre está alegre, sonriente, feliz, positiva u optimista, lo cierto es que como todo se humano, tienen sus altibajos, tienen días que quieren comerse el mundo y días que no quieren ni salir de la cama, su secreto es que no se mortifican, porque comprenden que la vida es así para todos, se regalan su momento para conmiserarse y después vuelven a la acción.

Son empáticas y comprensivas con ellos mismos

No se castigan así mismos, ni se juzgan demasiado si cometieron un error, saben que son lecciones, que aún tienen muchas cosas por aprender, qué la vida es un camino rocoso y largo. Prefieren tomarse un momento para reflexionar sobre lo que pueden obtener, sobre el beneficio que podrán obtener, si cambian la fórmula, que obsesionarse con el error cometido.

Son realistas, sin ser negativas

Suelen ver el panorama completo de las cosas, de las situaciones y de las personas, antes de apresurarse e irse con todo, al grado de caerse de boca, analizan los escenarios para ver las constantes variables, como las alternativas de solución, cuando algo sale de su control, dan lo mejor de sí mismas, realizan su mayor esfuerzo, para que todo pueda salir bien o mejor, claro, si ven qué las cosas no están saliendo como las planearon, se adaptan, buscando caminos para mejorar, no dejan que se les cierre el mundo, valoran su esfuerzo, no su perfección en ello.

No se dejan llevar por criticas sin fundamento

Saben escuchar tanto lo bueno como lo malo, teniendo un alto criterio, para saber si son constructivas o destructivas, ellos buscan la evolución, saben identificar cuando se les dice algo solo para molestarlos o querer sacarlos de su centro, toman lo que les sirve, lo demás lo desechan con la facilidad de no traerlo en la cabeza, no permiten que nada que no sea de crecimiento les haga ruido en la mente.

Estos son algunos ejemplos, en la vida pasará de todo, pasarán todo tipo de personas, aprende a tomar solo lo que te sirva, a lo demás dile adiós sin temor a voltear, dejar ir lo que no te suma o te ayuda a enfocarte en tu verdadera realización personal, en tu plan de vida, en tus metas.

No dejes que tus victorias se te suban a la cabeza, ni los fracasos al corazón, se más lineal, no dejes que las emociones o puntos de vista personales se vuelvan un sube y baja.

No tomes nada personal, la vida es una constante variable, que la apreciación se vuelve dependiente de la mirada de quien los vea, aprende a no fijarte en esos ojos, solo déjate llevar por tu incansable búsqueda, para realizarte al máximo nivel al cuál estés dispuesto a llegar, evidentemente sin pisotear a los demás.

Recuerda que nadie es perfecto, ni esta exento, busca ser la mejor versión de ti mismo, como consejo, a través del servicio y de la ayuda constante a los demás.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.

