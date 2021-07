El pasado 30 de junio, con 16 votos de Morena y entre reclamos de la oposición por presunta ilegalidad durante el proceso legislativo, fue aprobada en el Congreso local la interrupción legal del embarazo.

Apenas el 6 de julio el Poder Ejecutivo publicó la reforma al Código Penal de Hidalgo y a la Ley de Salud sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), la cual entró en vigor el día 7 de julio de 2021, por lo que legalmente en Hidalgo Es Ley.

No podemos partir el tema a debatir sin antes tener en claro los elementos claves de los que estaré hablando, así que permíteme explicar que es un aborto. El aborto consiste en la interrupción del embarazo y se puede producir tanto de forma espontánea como inducida. Sea cual sea el caso, el aborto concluye con la expulsión del producto a través del canal vaginal.

Aborto espontáneo: El aborto espontáneo es aquel que no se da de forma intencionada, sino a causa de una serie de complicaciones en el producto o en la madre. Generalmente ocurre durante las 12 primeras semanas de gestación y no precisa de ningún tipo de intervención quirúrgica.

Aborto inducido: El aborto inducido es aquel que se realiza por propia voluntad de la mujer. Hay dos formas de interrumpir un embarazo:

Aborto médico: Se toma un medicamento para llevar a cabo el aborto. Sólo se puede hacer durante las nueve primeras semanas de embarazo. El más común es la mifepristona, una hormona que bloquea la progesterona. Este y otros medicamentos se toman durante tres sesiones en una clínica bajo la supervisión de un médico, y pueden surgir algunos sangrados vaginales a causa de los medicamentos. Otros efectos de este tratamiento son cólicos, diarrea o malestar estomacal, y en raras ocasiones, fiebre alta. El aborto médico tiene una efectividad aproximada del 97 por ciento.

Aborto quirúrgico: Se realiza una cirugía para extraer el feto. Existen dos métodos frecuentes de aborto quirúrgico:Aspiración con vacío manual: La aspiración con vacío manual se puede hacer durante las 12 primeras semanas de embarazo y consiste en la extracción de todo el tejido que contiene el útero con un instrumento succionador de manera manual.

Dilatación y evacuación: Este tipo de aborto quirúrgico se puede practicar tras el primer mes de embarazo pero siempre antes de la semana 13. Consiste también en la extracción del tejido que reviste el útero, pero se realiza a través de una máquina.En ambos casos, se dilata el cuello del útero y se introduce un tubo a través del cual se succiona todo aquello a eliminar para completar el aborto.

¿En qué consiste la despenalización del aborto en Hidalgo?

Instituciones públicas, privadas y sociales que presten servicios de salud en Hidalgo deberán proveer el servicio para la interrupción legal del embarazo, antes de las 12 semanas de gestación

La Secretaría de Salud de Hidalgo deberá organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de dicho servicio que será de carácter gratuito en instituciones públicas.

Contempla también la objeción de conciencia para personal médico cuyas creencias difieran con el ejercicio de la interrupción legal del embarazo, por lo que podrán negarse a ejecutar el procedimiento.

Las instituciones públicas, privadas y sociales que presten servicios de salud en Hidalgo deberán proveer el servicio para la interrupción legal del embarazo en condiciones de calidad y salubridad que garanticen la dignidad humana de las mujeres.

La mujer interesada deberá cubrir los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables. Además, en el caso de las instituciones públicas dicho servicio deberá ser gratuito.

La propuesta incorpora a las conductas excluyentes de responsabilidad penal por delito de aborto, cuando el embarazo sea resultado del delito de estupro y no habrá exigencia de denuncia penal previa.

Redefine además la excluyente de delito por la puesta en riesgo de la salud o la vida de la mujer embarazada y cuando a juicio de un médico especialista en materia, exista razón para diagnosticar que el producto de un embarazo presenta graves alteraciones genéticas o congénitas que puedan derivar en daños físicos o mentales del mismo.

Debemos entender que el aborto nunca será una decisión fácil de tomar, nunca será cuestión de no querer asumir responsabilidades, debemos tener bien en claro que un aborto no hace ni menos mujer a quien lo realizó ni más a quién no está de acuerdo.

Deseo que toda mujer pueda decidir sobre su cuerpo, deseo que la sociedad entienda que el aborto es una decisión personal. La marea esta creciendo, las mujeres estamos más unidas que nunca. La revolución apenas comienza. Se parte de ella y lucha.

